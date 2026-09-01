De la Espriella anuncia Consejo de Seguridad tras atentado en Los Patios, Norte de Santander

Atentado contra estación de Policía de Los Patios. / Foto: Cortesía.

Norte de Santander.

El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, anunció la convocatoria de un Consejo de Seguridad en respuesta al atentado con carrobomba registrado en Los Patios, Norte de Santander, contra la estación de Policía del municipio.

El mandatario confirmó que encabezará personalmente la reunión, en la que participará la cúpula de la Fuerza Pública, con el propósito de analizar la situación de seguridad y definir acciones frente a los responsables del ataque.

“A raíz del atentado terrorista ocurrido en Los Patios, área metropolitana de Cúcuta, he convocado un Consejo de Seguridad con toda la cúpula de la Fuerza Pública, al que asistiré personalmente”, señaló.

El pronunciamiento del jefe de Estado se produjo después del ataque que dejó un civil muerto y 15 personas heridas, entre policías y civiles, además de importantes afectaciones a la infraestructura de la estación policial.

El presidente aseguró que el Gobierno Nacional no permitirá que los grupos armados generen temor en las regiones y advirtió que las autoridades mantendrán las operaciones para perseguir a los responsables.

“No vamos a dejar sola a una sola región de Colombia. Donde los terroristas pretendan sembrar miedo, allí estará el Estado con toda su fuerza”, afirmó.

El mandatario también aseguró que la respuesta estará dirigida contra las estructuras armadas responsables de este tipo de acciones.

“Vamos a perseguir con mano de hierro a quienes atenten contra los colombianos, hasta capturarlos, desmantelar sus estructuras y devolverles la tranquilidad a nuestras comunidades”, sostuvo.

Las autoridades han señalado preliminarmente al ELN como responsable del atentado en Los Patios.

La investigación continúa para establecer quiénes participaron en la planeación y ejecución del ataque.

El anuncio del Consejo de Seguridad se da además en un contexto de recientes ataques contra la Fuerza Pública en el área metropolitana de Cúcuta, entre ellos el atentado con carrobomba ocurrido el 1 de agosto contra instalaciones de la Policía de Norte de Santander.

El presidente cerró su pronunciamiento con un mensaje de respaldo a la Fuerza Pública y de rechazo a las acciones terroristas: “Colombia no se arrodilla ante el terrorismo”.