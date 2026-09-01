Gobernador de Norte de Santander condenó atentado contra la estación de policía en Los Patios

El gobernador del departamento de Norte de Santander, William Villamizar. EFE/Mario Caicedo / Mario Caicedo ( EFE )

Norte de Santander

Nuevamente se enciende las alertas en Norte de Santander por los ataques contra la fuerza pública. El hecho más reciente se registró en el municipio de Los Patios, sobre las 11:15 de la noche de este 31 de agosto del 2026, dejando un civil muerto y al menos quince personas más heridas, entre ellas siete policías.

El gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Laguado, condenó esta acción terrorista, que además dejó 62 viviendas afectadas.

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“Amanece el día de hoy con la tristeza del atentado a la estación de policía del municipio de Los Patios. Varios uniformados heridos, un civil muerto, daño en las instalaciones. Nos solidarizamos con la familia de cada uno de los heridos en este atentado”, dijo el mandatario nortesantandereano.

Solicitó respaldo de la Policía Nacional

Villamizar Laguado también pidió a la Policía Nacional todo el respaldo correspondiente para esta región, tan azotada durante el último mes y medio, por acciones terroristas, al parecer, bajo la autoría del ELN.

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“Esperamos entonces el respaldo de la Policía Nacional. En las próximas horas se desarrollará el Consejo de Seguridad para adoptar nuevas medidas”.

Se espera que en ese Consejo de Seguridad se tenga la participación del Gobierno Nacional y se tomen acciones contundentes que permitan prevenir este tipo de hechos en la región.

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La Defensora del Pueblo también condenó la acción terrorista

Iris Marín, Defensora del Pueblo en Colombia también alzó su voz de rechazó por esta acción violenta que perturbó el descanso de los patienses durante la noche de este 31 de agosto.

“El derecho humanitario no se hizo para legitimar objetivos, sino para minimizar daños, especialmente cuando estos son indiscriminados y afecta a personas y bienes civiles. Justicia”, dijo la funcionaria a través de X.