Gobierno De La Espriella anunció primera fase del “plan de choque en salud”

Al finalizar el consejo de ministros, el presidente Abelardo De La Espriella anunció el inicio de la primera fase del “plan de choque en salud”, con el que buscan hacerle frente al incremento de quejas en los últimos meses y a los 1.069.166 usuarios con procedimientos o medicamentos pendientes. “La solución tiene que llegar al paciente”.

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