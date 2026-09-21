Gobierno retiró candidatura de Carolina Olarte Bácares a magistrada de Corte Penal Internacional

El Gobierno de Abelardo De La Espriella retiró la candidatura de Carolina Olarte Bácares ante la Corte Penal Internacional, uno de los tribunales más importantes del mundo.

Para el 7 y el 17 de diciembre de este año, el tribunal escogerá a sus nuevos magistrados y magistradas en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, proceso en el que la jurista llevaba cuatro meses en el proceso de selección como aspirante por América Latina y el Caribe.

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Olarte, quien también fue exembajadora de Colombia en Países Bajos, había sido postulada por el Gobierno de Gustavo Petro, en mayo del 2025, tiempo en el que se vencía el plazo para que los países miembros de la Corte Penal Internacional presentaran a sus aspirantes.

Sin embargo, la aspirante ya había presentado sus primeros informes, reuniones y examen ante el comité de la selección y, según ella, había alcanzado uno de los puntajes más altos y fue retirada sin previo aviso.

Este retiro se suma a los anuncios del Gobierno de Abelardo de la Espriella, en el que anunció que Colombia retiraría su apoyo a la denuncia del presunto genocidio contra Israel.

¿Quién es Carolina Olarte Bácare?

Carolina Olarte Bácare es magíster en Derecho Internacional de la Universidad Robert Schumann de Estrasburgo y doctora en Derecho de la Universidad de París.

Además, fue decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Javeriana del 2020 al 2023 y fue nombrada como miembro del Grupo Nacional de la Corte Permanente de Arbitraje, una instancia en la que participa en la selección de candidatos a jueces de la CPI y de la Corte Internacional de Justicia. Y hasta el mes de agosto del año pasado fue embajadora de Colombia en Países Bajos.