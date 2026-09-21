Apartamentos, lotes y camioneta: compras de Misael Cadavid luego de contratos con el AMVA

Medellín, Antioquia

Misael Cadavid, el principal testigo contra Miguel Quintero Calle, hermano del exalcalde Daniel Quintero, en el caso de corrupción AMVA – Bomberos Itagüí, hizo millonarias adquisiciones durante y después de la ejecución de los contratos que habrían sido direccionados por el hermano mayor de los Quintero Calle, aprovechando su influencia por el cargo de su hermano, según la hipótesis principal de la Fiscalía.

Caracol Radio conoció que Misael compró y pagó hipotecas de apartamentos en el área metropolitana de Medellín y compró dos costosos lotes en lujosas zonas del oriente y el occidente de Antioquia, una de ellas que era propiedad de la familia de un influyente político del departamento, el exgobernador Luis Pérez. Además de la adquisición de una lujosa camioneta, que ya hace parte de las propiedades para la reparación de las víctimas.

La hipótesis de la Fiscalía sostiene que los recursos para la compra de estas propiedades y la de una camioneta Toyota Sequoia TRD Pro provenían de los contratos direccionados del Área Metropolitana con Bomberos Itagüí, y sobre los cuales, según la versión entregada por Cadavid, quien tiene un principio de oportunidad, tenían una coima del 15%, los cuales fueron entregados a Miguel Quintero a través de Sebastián Ortega y Álvaro Alonso Villada.

Los contratos investigados por la Fiscalía, y sobre los cuales ya hay un condenado por corrupción, el tesorero del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, Juan Cardona, ocurrieron entre 2020 y 2022, cuando Misael Cadavid era representante legal de esta institución.

Compras durante la ejecución de los contratos

Durante estos años, Misael Cadavid habría comprado una lujosa camioneta Toyota Sequoia, por un valor superior a los 500 millones de pesos, según en su momento conoció Caracol Radio. Esta camioneta ya fue entregada al Área Metropolitana del Valle de Aburrá como parte de compensación por las afectaciones económicas causadas.

Además, durante el primer mismo año levantó las hipotecas de dos apartamentos y dos parqueaderos en un conjunto residencial, en el sector de Suramérica, en Itagüí, propiedades que hoy, cada una, supera los 600 millones de pesos.

En mayo de 2021, Misael Cadavid compró un apartamento con parqueadero y cuarto útil por valor nominal de 250 millones de pesos, en el sector de Madera, en el municipio de Bello.

Los lotes adquiridos en Antioquia

Otras dos compras las hizo en mayo y septiembre de 2024. Según los registros obtenidos por Caracol Radio, Misael Cadavid le compró un lote de 3.800 metros cuadrados, en una parcelación de Santa Fe de Antioquia, a Aromas de Colombia, una empresa que tiene como representante legal a Mario de Jesús Pérez Gutiérrez, hermano del exgobernador Luis Pérez Gutiérrez.

El valor de la transacción en libros es de 203 millones de pesos, aunque un predio de similar tamaño en el sector puede costar hasta unos 700 millones de pesos.

Allí cabe señalar que Aromas de Colombia es propietaria del predio Las Brisas, un predio que habría sido beneficiado por el decreto que tiene involucrado en un proceso judicial al exalcalde Daniel Quintero, por modificar el uso del suelo de este y del denominado Aguas Vivas.

Finalmente, en septiembre de 2024 compró un lote campestre de 1.245,92 metros cuadrados en una parcelación de Llanogrande, en Rionegro. En el valor documentado aparece una transacción por 460 millones de pesos.