“Yo soy más negro que tú”: polémica frase por elección de presidente de Comisión Afro en Congreso

Congresistas asisten a la instalación del nuevo Congreso este lunes, en Bogotá (Colombia). EFE / Carlos Ortega / Carlos Ortega

La elección de la nueva mesa directiva de la Comisión Afro del Congreso terminó en polémica, tras la fuerte pelea entre los representantes Estefanel Gutiérrez y Óscar Benavides.

Aunque Gutiérrez fue elegido para presidir la comisión durante el primer año, la discusión se trasladó a quién ocupará el cargo durante el segundo periodo y al papel que, según Benavides, estarían teniendo sectores externos en esa decisión.

Benavides, representante elegido por la circunscripción especial de comunidades afrodescendientes, cuestionó que se llevara una disputa ideológica al interior de la comisión, luego de que las comunidades negras ya hubieran escogido a sus representantes en el Congreso.

“El señor Enrique Gómez llegó a imponer quién debía ocupar durante estos 4 años, prácticamente, la representación del pueblo negro en la comisión. Y yo no puedo permitir, como representante de la población afrodescendiente, que una persona que no conoce nuestras causas ni nuestras luchas llegue a imponer en esos espacios a personas que no van a representar a nuestro pueblo afrodescendiente”, afirmó.

El representante insistió en que el debate no se centra en quién debe ocupar la presidencia, sino en lo que considera una intervención de personas que no conocen las causas y la realidad de las comunidades afrodescendientes.

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“La discusión aquí no está en que pudiera ser yo o en que pudiera ser otro compañero. La discusión está en que no podemos permitir que alguien que no conoce de nuestras luchas, de nuestra cosmovisión, de nuestra cultura, quiera imponer a una persona porque le dio la gana de imponerlo o porque de pronto es el lineamiento a Abelardo del Espriella”, sostuvo.

Gutiérrez respondió que la decisión sobre el segundo año no está en sus manos y que será la propia comisión, integrada por cerca de 49 congresistas, la que defina posteriormente quién ocupará ese cargo.

“La Comisión ha llegado a un acuerdo que hoy querían elegir el primer año, y frente al segundo año quieren ver cómo se desarrolla el ejercicio político”, explicó. El enfrentamiento subió de tono cuando la discusión se trasladó a quién tenía mayor legitimidad para representar a las comunidades afro.

En medio del cruce, Gutiérrez le dijo a Benavides que era “más negro” que él. Posteriormente, explicó: “Esas fueron afirmaciones que se dieron en el momento cuando unos decían que eran más negros que otros, y al final todos somos negros”.

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