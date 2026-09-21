Gobierno De la Espriella cotiza moneda bañada en oro para actos protocolarios: así sería

El gobierno de Abelardo de la Espriella ya comenzó a cotizar su propia moneda protocolaria, para entregarse en actividades oficiales como objeto conmemorativo.

El proceso fue publicado por el DAPRE el pasado 18 de septiembre y actualmente avanza como un estudio de mercado para su compra.

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Se trata de una moneda de seis centímetros, con baño en oro. El diseño incluye la fachada de la Casa de Nariño y una cabeza de tigre en 3D, además de las iniciales “A.D.L.E”.

En el reverso aparecerán las frases “Jefe para la protección presidencial” y “Carlo Andrés Caicedo”, junto con un operador de protección táctica, un casco espartano y un agente de protección ejecutiva. La moneda tendrá además un estuche plástico.

Por ahora, se trata de un proceso de cotización, por lo que todavía no está definido cuánto costará esta pieza, que es utilizada en actividades oficiales como obsequio a invitados especiales, visitantes ilustres, autoridades y otras personas.

Es de mencionar que, en su momento, también hicieron uso de esta moneda los expresidentes Iván Duque y Gustavo Petro, según los registros en SECOP.

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¿A quiénes se les entregan?

Visitantes ilustres que llegan a la Casa de Nariño, militares, deportistas reconocidos por la Presidencia, personalidades destacadas, invitados especiales, diplomáticos, entre otros.