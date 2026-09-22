De la Espriella citó consejo de seguridad tras muerte de alias ‘Cholo’ y el anuncio de paro armado

A un consejo de seguridad extraordinario citó el presidente Abelardo De La Espriella, ante la reacción que generó la muerte de alias “Cholo, en medio de una operación de la Policía a través de la DIRAN, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y con apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana.

Una operación en la que fueron dados de baja siete integrantes de este grupo, tres capturados y la incautación preliminar de 10 fusiles —entre ellos un Barrett calibre .50—, dos lanzagranadas, dos pistolas, ocho granadas de 40 mm y abundante material de guerra.

Alias “Cholo”, era el segundo cabecilla y financiero de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, y tenía más de 15 años de trayectoria delictiva y señalado de articular rutas del narcotráfico hacia Centroamérica.

Su muerte y el asesinato también del hijo de alias “Pinocho”, género que el Estado mayor Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada decretara un paro armado en todo el departamento del Magdalena por 48 horas, especialmente en la Troncal del Caribe y en la zona bananera.

“Sigues tú Pinocho”

Ante el esto, el presidente Abelardo De La Espriella citó a un consejo extraordinario de seguridad en Santa Marta, al que viajará al finalizar el consejo de ministros que lidera en la Casa de Nariño.

En el consejo, el mandatario y las autoridades evaluarán la situación en el territorio y coordinarán las acciones necesarias para proteger a la población en medio de la amenaza del grupo narcoterrorista.

“Sigues tú Pinocho“, advirtió el presidente.