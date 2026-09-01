“No estamos exentos a la situación de orden público del país”: alcalde de Los Patios, Cúcuta

Sobre las 11.20 pm de la noche del 31 de agosto fue activado un carro bomba contra la estación de policía del municipio de Los Patios, Área metropolitana de Cúcuta.

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La información preliminar de la autoridad advierte que un vehículo tipo taxi fue utilizado para activarlo al paso de este por la sede policial ubicada en la avenida principal de esta población.

Alexi Valencia Lizcano, alcalde del municipio de Los Patios, Norte de Santander, habló del atentado a esta estación de Policía.

¿Qué se sabe del atentado?

“Nos informan que a las 11:15 de la noche ocurre esta explosión en la estación de policía del municipio de Los Patios, ahí en Patiocentro, nos informan también que hay nueve heridos, que la persona que fallece es un joven de veinticinco años que pasaba en ese momento en una motocicleta, un joven venezolano, también tenemos dos policías gravemente heridos, una persona amputada y otro auxiliar bastante herido, los heridos fueron trasladados al hospital tanto de Los Patios como de Cúcuta y nos reportan aproximadamente más de treinta viviendas, entre viviendas y establecimientos comerciales afectados por esta explosión”.

El alcalde de Los Patios dijo que, aunque el municipio no se esperaba esto, no son exentos de la situación de orden público que está viviendo el país.

“Nos garró por sorpresa, no nos esperábamos que sucediera esto, estaremos atentos para atender a toda la comunidad ya. Desde el día de ayer, la alcaldía de Los Patios se sentó con la secretaria de gobierno, con la secretaría de riesgos, presentando atención a la comunidad, ayudando a la gente, porque muchas personas se quedaron sin hogar, brindándole de parte de la alcaldía hospedaje, y obviamente esperamos ahorita en horas de la mañana poder hacer el inventario para empezar a poder apoyarlos”.

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