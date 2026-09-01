Un muerto, dos policias y once civiles heridos deja carro bomba en Los Patios

Cúcuta

La Policía Metropolitana de Cúcuta informó que el atentado terrorista con carro bomba contra la estación de policía del municipio de Los Patios dejó como saldo un civil muerto, dos policías gravemente heridos un auxiliar de policía identificado como Jhon Cárdenas Carrillo, el intendente Luis Ramírez Durán, y ocho civiles lesionados.

La acción violenta que se produjo hacía las 11.15 pm de la noche causó graves daños a la infraestructura policial como también la incineración de varias motocicletas.

Al paso de un vehículo taxi se activaron los explosivos que generaron este hecho violento, que provocó zozobra, temor en la ciudadanía y pánico en los patienses.

Las autoridades avanzan en los actos urgentes para determinar quienes estarían detrás de esta acción contra la fuerza pública.

Este es el segundo atentado contra la Policía Nacional en esta zona del país, el primero de ellos se presentó el pasado 1 de agosto un carro bomba fue activado contra el Comando de la Policía en Norte de Santander sobre la Av Libertadores y el barrio Tasajero de la ciudad de Cúcuta.