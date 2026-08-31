Controversia en Convención por proyecto deportivo: la comunidad bloqueó las vías. / Foto: Comunidad.

Cúcuta

Genera controversia en la comunidad de Llano Grande, en el municipio de Convención, Norte de Santander, el proyecto para transformar la actual cancha de tierra en un moderno escenario deportivo con césped sintético, graderías y nuevos vestuarios.

La iniciativa cuenta con el respaldo de la Alcaldía de Convención y la Gobernación de Norte de Santander, y busca mejorar las condiciones para la práctica deportiva de niños, jóvenes y demás habitantes de la comunidad.

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Sin embargo, algunos sectores de Llano Grande han expresado su rechazo a que la obra sea construida en terrenos de la escuela de esta vereda.

La discusión está centrada ahora en si se debe mantener la cancha tradicional o buscar un terreno alternativo para desarrollar el proyecto.

Por lo anterior, la comunidad decidió tomar las vías de hecho, para llamar la atención del gobierno departamental y pedir que sean escuchados.