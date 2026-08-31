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31 ago 2026 Actualizado 17:21

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Controversia en Convención por proyecto deportivo: la comunidad bloqueó las vías

Piden que no se usen los predios de una escuela para la construcción de esta obra.

Controversia en Convención por proyecto deportivo: la comunidad bloqueó las vías. / Foto: Comunidad.

Controversia en Convención por proyecto deportivo: la comunidad bloqueó las vías. / Foto: Comunidad.

Controversia en Convención por proyecto deportivo: la comunidad bloqueó las vías. / Foto: Comunidad.
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Genera controversia en la comunidad de Llano Grande, en el municipio de Convención, Norte de Santander, el proyecto para transformar la actual cancha de tierra en un moderno escenario deportivo con césped sintético, graderías y nuevos vestuarios.

La iniciativa cuenta con el respaldo de la Alcaldía de Convención y la Gobernación de Norte de Santander, y busca mejorar las condiciones para la práctica deportiva de niños, jóvenes y demás habitantes de la comunidad.

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Sin embargo, algunos sectores de Llano Grande han expresado su rechazo a que la obra sea construida en terrenos de la escuela de esta vereda.

La discusión está centrada ahora en si se debe mantener la cancha tradicional o buscar un terreno alternativo para desarrollar el proyecto.

Por lo anterior, la comunidad decidió tomar las vías de hecho, para llamar la atención del gobierno departamental y pedir que sean escuchados.

Jenny Márquez

Jenny Márquez

Comunicadora Social, egresada de la Universidad Francisco de Paula Santander. Con experiencia en el...

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