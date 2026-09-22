“Debemos mantener puertas abiertas con el Gobierno”: Tatyana Orozco, nueva presidenta de la CCI

La nueva presidenta de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), Tatyana Orozco, aseguró en diálogo con Julio Sánchez Cristo para 6AM W de Caracol Radio que el gremio mantendrá abiertos los canales de comunicación con el Gobierno Nacional, pero insistió en que sus decisiones deben responder a los intereses de sus afiliados.

Orozco afirmó que los gremios tienen la responsabilidad de mantener una relación permanente con sus diferentes grupos de interés, entre ellos el Gobierno Nacional y los gobiernos locales, pero también deben conservar su autonomía.

En contexto: Tatyana Orozco es la nueva presidenta de la Cámara Colombiana de la Infraestructura

“Los gremios se deben a sus afiliados”, señaló Orozco, al explicar que su designación corresponde a la junta directiva de la organización y que su gestión estará enfocada en defender los intereses del sector de la infraestructura.

Ante la pregunta de si un Gobierno devería vetar a gremios privados y a sus voceros, la dirigente gremial insistió en la necesidad de mantener abiertas las conversaciones con las autoridades. “Para nosotros los gremios es muy importante tener las conversaciones abiertas con nuestros diferentes grupos de interés”, sostuvo.

Vigencias futuras y pagos pendientes

Uno de los principales asuntos que Orozco deberá abordar con el Gobierno Nacional es la situación financiera de los proyectos de infraestructura. La dirigente confirmó que existe una mesa de trabajo con el Ejecutivo para revisar las obligaciones pendientes y los mecanismos que permitan destrabar recursos para el sector.

La discusión incluye el anuncio del Gobierno de buscar la reprogramación de cerca de $5 billones en vigencias futuras, además de dificultades relacionadas con diferencias en los recaudos de peajes.

Orozco advirtió que la falta de liquidez representa un riesgo para las empresas y pidió avanzar en pagos oportunos, estabilidad en las reglas de juego y equilibrio contractual.

Reconstrucción, otro frente de trabajo con el Gobierno

Orozco también señaló que la CCI trabaja en la respuesta a la emergencia provocada por el terremoto y en la estructuración de proyectos para la reconstrucción.

Según explicó, el gremio ha participado en acciones relacionadas con la remoción de escombros, evaluación estructural de edificaciones y seguimiento a las afectaciones en la infraestructura de transporte.

La dirigente indicó que, de acuerdo con los reportes conocidos por la CCI a finales de agosto, se habían registrado afectaciones en 91 puentes, 13 puentes peatonales y cinco aeropuertos, además de daños en acueductos y centros de salud.

En este contexto, anunció que otro de los temas de la agenda con el Gobierno será la estructuración de proyectos de infraestructura en el Chocó.

Orozco reiteró que su propósito será construir puentes entre el sector público y privado, manteniendo una interlocución con el Gobierno Nacional, las administraciones locales, los medios de comunicación y otros actores involucrados en el desarrollo de infraestructura del país.

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