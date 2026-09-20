Modelo de derecho de petición para solicitar salir de Datacrédito 2026: ¿Quiénes pueden hacerlo?

Las centrales de riesgo son aquellas entidades que operan de manera privada con regulación y vigilancia de la Superintendencia de Industria y Comercio, con el fin de registrar el comportamiento crediticio de las personas y las operaciones que estas realizan con entidades financieras.

Muchas veces estas entidades realizan un reporte negativo que afecta la reputación económica de la persona, debido a que esta detecta las deudas o falta de pagos en cuanto a préstamos realizados con instituciones bancarias.

Para de esta manera influir a futuro en operaciones económicas con entidades financieras, que usan estos registros proporcionados por las centrales de riesgo para fiarse de si es viable prestar dinero a la persona solicitante, quedando como resultado rechazos o impedimentos al rectificar la institución de que usted debe o debió saldos a otros bancos.

Sin embargo, se puede realizar un derecho de petición que, bajo ciertos casos aplicables, se podrá elaborar para solicitar la salida de este reporte negativo.

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¿Qué leyes respaldan un derecho de petición para salir de la centrales de riesgo?

El derecho de petición para la rectificación o actualización de datos registrados en centrales de riesgo están acordes a el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, la Ley Estatutaria 1266 de 2008 complementada por la Ley 2157 de 2021.

De esta manera, la anterior reglamentación deja en claro que los usuarios reportados tienen la garantía de que se solucione su situación crediticia por medio del mecanismo de derecho de petición al fijar plazos de respuesta y demás acuerdos que deben cumplir las centrales de riesgo para facilitar la salida de los involucrados.

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¿Qué personas pueden realizar un derecho de petición para salir de Datacrédito?

Este proceso lo pueden realizar las personas que sean titulares de la información financiera, crediticia o comercial, siempre y cuando apliquen a estos casos:

Personas que saldaron su deuda en mora: si el monto a pagar fue completado en su totalidad y el tiempo de permanencia del reporte negativo ya caducó según la ley, que son cuatro años de permanencia máximo.

si el monto a pagar fue completado en su totalidad y el tiempo de permanencia del reporte negativo ya caducó según la ley, que son cuatro años de permanencia máximo. Personas con deudas que no se saldaron: si la persona no saldó nunca la deuda y esta supera los ocho años desde que se notificó el inicio de la mora, esta persona puede pedir salir de ese registro al estar estipulado por ley que ese historial negativo debe ser eliminado.

si la persona no saldó nunca la deuda y esta supera los ocho años desde que se notificó el inicio de la mora, esta persona puede pedir salir de ese registro al estar estipulado por ley que ese historial negativo debe ser eliminado. Víctimas de suplantación de identidad: aquellas personas que sean vinculadas con deudas o cobros que no se realizaron por parte de ellos pueden exigir la eliminación de ese historial, si se comprueba mediante las autoridades que efectivamente es un caso de suplantación.

aquellas personas que sean vinculadas con deudas o cobros que no se realizaron por parte de ellos pueden exigir la eliminación de ese historial, si se comprueba mediante las autoridades que efectivamente es un caso de suplantación. Personas que detecten errores o inconsistencias en el reporte: si se detectan datos erróneos o información que no esta acorde a a la situación crediticia de la persona, o no se realizo la notificación previa de el reporte.

A continuación le explicamos brevemente como realizar el derecho de petición bajo pasos generales.

¿Cómo realizar el modelo de derecho de petición?

Para realizar este proceso debe tener en cuenta lo siguiente:

Fechas.

Destinatarios en este caso la central de riesgo Datacrédito Experian.

Asunto: Derecho de Petición en interés particular.

Referencia: Solicitud de retiro/actualización de reporte negativo en Datacrédito.

Nombre de la entidad financiera a la que se le refiere la duda.

Aclaración de los hechos o el contexto de su vinculación al registro negativo.

Petición en donde expresa que quiere salir de Datacrédito o quiere actualizar su situación crediticia.

¿Bajo qué fundamentos legales usted establece este derecho de petición?

Anexos que sean garantes de validar su salida o actualización de sus datos.

¿Cómo recibirá la notificación de respuesta?.

La anterior información es solo para que tenga en cuenta los datos que se deben de registrar.

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