Dos cabecillas del ELN estarían detrás del atentado con carro bomba

Cúcuta

Inteligencia de la Policía Nacional y del Ejército Nacional atribuyen a dos cabecillas del ELN la responsabilidad del carro bomba que fue detonado contra la estación de policía del municipio de Los Patios, en el área metropolitana de Cúcuta.

Las autoridades advierten que estos hombres estarían detrás de la coordinación del hecho que dejó un muerto y quince personas heridas entre policías y civiles.

Los investigadores a través de cámaras de seguridad han empezado a examinar el recorrido del vehículo particular hurtado hace dos años y cuyo conductor al otro día fue asesinado.

Los terroristas “mimetizaron” el carro como de servicio público para distraer la atención, y lo llevaron hasta la sede policial con 80 kilos de amonal, para luego el conductor del mismo descender, huir en una motocicleta cuyo conductor lo esperaba, para posteriormente proceder a activarlo a control remoto y luego huir del lugar.

Las autoridades advierten que sobre estas personas existe una recompensa de 800 millones de pesos y vuelven a invitar a la ciudadanía para que contribuyan con la información que permita ubicarlos y ponerlos a disposición de la justicia.

Por ahora se adelantan actos urgentes con peritos de la policía nacional, el Cti, como también recopilan material físico en el lugar del atentado, así mismo testigos y colaboradores que han empezado a generar información hacía las autoridades competentes para esclarecer el hecho violento.