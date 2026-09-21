“Nosotros no nos vamos a someter al Ejecutivo”: presidente de la JEP por presupuesto del tribunal

Bogotá

En medio de la polémica por el presupuesto para la Jurisdicción Especial para la Paz que está sobre la mesa dos propuestas que le quitarían para el próximo año 185.000 millones de pesos, el presidente de esta justicia, magistrado Alejandro Ramelli, aseguró que no se someterán al poder ejecutivo.

“Nosotros no nos vamos a someter al Ejecutivo. Podemos dar todas las explicaciones a la comunidad y a los que quieran, pero no es rendirle cuentas al poder Ejecutivo de Colombia”.

El magistrado Ramelli sostuvo que en Colombia existe la separación de poderes y que no le rendirán cuentas a ninguna rama del poder público sobre un tema como es el presupuesto y fue claro al decir que hará respetar la alta corte como lo es la justicia transicional

“Nosotros somos independientes, damos las explicaciones, pero somos una rama del poder público independiente y autónoma. Que podemos dar explicaciones, pero no es rendirle cuentas a ninguna rama del poder público. Eso es lo que hace que Colombia sea un Estado de derecho”.

El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, Alejandro Ramelli, insistió en que está en riesgo la operación de esta justicia si les quitan presupuesto y dijo que hasta la Fuerza Pública los está defendiendo.

“Integrantes de la Fuerza Pública están solicitando ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares para proteger a la JEP porque tienen seguridad jurídica que es lo que van a perder, porque tienen una segunda oportunidad en sus vidas más de 7.000 integrantes de la Fuerza Pública que han cometido crímenes internacionales”.

Para la JEP el camino es seguir dando resultados por respeto a las más de 300.000 víctimas que están acreditadas y que han encontrado en esta justicia, verdad y reparación por crímenes jamás investigados por la justicia ordinaria.