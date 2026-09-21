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21 sep 2026 Actualizado 14:08

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“Me persiguieron por luchar contra la corrupción en Ecopetrol”: Alberto Vergara responde a demanda

El Reporte Coronell de 6AM W conversó con Alberto Vergara, exdirector de cumplimiento de Ecopetrol, a propósito de la denuncia penal que enfrenta por haber dado dos entrevistas a Caracol Radio.

Por entrevistas con Caracol Radio, Ecopetrol denuncia a exoficial de cumplimiento

Por entrevistas con Caracol Radio, Ecopetrol denuncia a exoficial de cumplimiento

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Lina María Vega

Lina María Vega

Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...

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