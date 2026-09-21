“Me persiguieron por luchar contra la corrupción en Ecopetrol”: Alberto Vergara responde a demanda
El Reporte Coronell de 6AM W conversó con Alberto Vergara, exdirector de cumplimiento de Ecopetrol, a propósito de la denuncia penal que enfrenta por haber dado dos entrevistas a Caracol Radio.
Por entrevistas con Caracol Radio, Ecopetrol denuncia a exoficial de cumplimiento
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Noticia en desarrollo...
Escuchar Caracol Radio EN VIVO:
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Directo
Escucha el audio
Lina María Vega
Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...