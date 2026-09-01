UBPD avanza en la búsqueda de personas desaparecidas en el Cementerio Municipal de El Zulia. / Foto: UBPD.

Norte de Santander

Concluida la primera fase de intervención al antiguo cementerio del municipio de El Zulia, en Norte de Santander, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas -UBPD- aseguró que lograron la recuperación de cuatro cuerpos.

La intervención a este camposanto fue priorizado dentro del Plan Regional de Búsqueda del Área Metropolitana de Cúcuta y la zona de frontera, con el objetivo de localizar y recuperar cuerpos que podrían corresponder a personas desaparecidas y que permanecen sin ser identificados.

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La primera fase de intervención se desarrolló entre el 27 y el 31 de julio del 2026.

Fueron ubicados más puntos de interés

De acuerdo con lo informado por la UBPD, tras la intervención de 18 sitios inicialmente identificados, fueron ubicados nueve puntos de interés nuevos, ampliándose las áreas que requieren intervención y análisis forense.

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Tras lo anterior, se consolidan 36 áreas de interés en este camposanto ubicado en el Área Metropolitana de Cúcuta.

Es de resaltar que esta primera fase contó con la participación de las familias buscadoras y representantes de la Mesa de Participación Efectiva de Víctimas, quienes realizaron un recorrido guiado por el equipo forense, para conocer de primera mano los avances de esta intervención.

La segunda fase de búsqueda será del 1 al 12 de septiembre

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Una vez concluida esa primera fase y consolidados los resultados, la UBPD anunció que este martes 1 de septiembre inicia la segunda fase de búsqueda. Jornada que se extenderá hasta el 12 de septiembre.

Durante esta jornada de búsqueda y recuperación de cuerpos, se continuará con el espacio para que las familias y comunidad puedan aportar información que contribuya a localizar posibles sitios de inhumación que aún no estén identificados por la unidad.

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Además, al igual que en la primera fase, se recibirán muestras genéticas de familiares de personas desaparecidas. Jornadas que contarán con una atención de lunes a viernes, de 9:00 a. m. a 12:00 p. m. y de 1:00 p. m. a 4:00 p. m.

La atención se llevará a cabo en la Avenida 4 # 3-74, barrio Pueblo Nuevo, en El Zulia. Las personas interesadas también pueden comunicarse al número 314 3997780.

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“Parte de esta tarea y base fundamental de ella es que, desde la comunidad, las personas que tengan familiares en esta condición de desaparecidos puedan acercarse, contarnos su relato, confiar en nosotros para poder adelantar las labores de búsqueda”, aseguró Juan Diego Ernesto Jiménez, antropólogo territorial de la UBPD.

Resaltó Ernesto Jiménez que lo que se busca “fundamentalmente, es recibir su muestra genética para que esta muestra sirva como parte fundamental de este proceso de identificación de los cuerpos no identificados que estamos encontrando en el camposanto”.