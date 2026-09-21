Liberan a conductor de ambulancia secuestrado en el Catatumbo

Norte de Santander.

Fue liberado Jeisson Adrián Bonilla Ramírez, conductor de una ambulancia de la ESE Regional Norte, quien permanecía secuestrado desde el pasado 10 de septiembre en zona rural del municipio de Tibú.

Bonilla había sido interceptado cuando se movilizaba en una ambulancia durante una misión médica.

En ese momento, otros integrantes de la misión fueron dejados en libertad, mientras el conductor quedó en poder del grupo armado.

Días después, el ELN difundió un video como prueba de supervivencia de Bonilla, en el que el conductor hizo señalamientos relacionados con el supuesto transporte de encomiendas para integrantes de las disidencias de las Farc.

La grabación fue difundida mientras permanecía privado de la libertad.

La retención de Bonilla generó pronunciamientos de rechazo y llamados para garantizar su regreso, en un contexto de reiteradas afectaciones contra la misión médica en el Catatumbo.

Ahora, después de once días en poder del grupo armado, se confirma su liberación.