Nueva EPS se comprometió con atención médica a cucuteño de ocho años que presenta distrofia muscular

Cúcuta

El caso de Lucas Murillo motivó para que otro cucuteño, de ocho años, también se dirigiera al presidente Abelardo de la Espriella a través de un video, pidiéndole apoyo para su enfermedad.

Se trata Liam Santiago Ramos, oriundo de Cúcuta, quien padece distrofia muscular de Duchenne, una enfermedad que afecta progresivamente los músculos y puede comprometer también el corazón y los pulmones.

“Me caigo mucho”, explicó Liam en su mensaje dirigido al presidente de la República, mientras mostraba algunas de las lesiones que ha sufrido debido a las dificultades que tiene para caminar.

La familia regresó a Colombia tras permanecer en España

De acuerdo con el relato del menor, su familia se encontraba en España, donde recibió atención médica y conoció el diagnóstico de la enfermedad. Sin embargo, ante las dificultades para encontrar un lugar donde vivir, sus padres tomaron la decisión de regresar a Colombia junto con sus tres hijos.

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Desde su regreso a Cúcuta, la familia ha buscado garantizar la atención médica de Liam en el país. Sin embargo, según explicó el niño, no habían logrado obtener una cita de patología con su EPS.

La situación tomó especial relevancia debido a que el menor tiene una cita programada en Barcelona para el 25 de septiembre de 2026, relacionada con el inicio de un ensayo clínico.

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Liam busca una oportunidad para continuar su tratamiento

En su mensaje, el niño manifestó que el ensayo clínico podría convertirse en una oportunidad no solo para él, sino también para otros menores que viven con la misma enfermedad.

“Soy un niño inteligente que no quiere perder esta oportunidad”, expresó Liam.

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Para la familia, el viaje a España representa un desafío económico, pues deben asumir los recursos necesarios para trasladarse hasta Barcelona y cumplir con el proceso médico previsto.

Por esta razón, el menor decidió hacer pública su situación y solicitar ayuda al Gobierno Nacional para poder regresar a España en la fecha establecida.

Nueva EPS responde al caso de Liam

Ante la situación del menor, Nueva EPS aseguró que garantizará la continuidad de su atención médica en Colombia y que viene acompañando a la familia desde que conoció el caso.

“El menor ha recibido previamente atención médica en España y su madre ya compartió con la entidad las historias clínicas y los soportes correspondientes a dichas atenciones. Esta información permitirá al equipo médico conocer sus antecedentes, realizar las valoraciones necesarias, confirmar su diagnóstico y definir el manejo que requiera”, expresó la Nueva EPS a través de un comunicado.

La EPS es enfática en decir que se le garantizará su atención médica en Colombia.

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“Nueva EPS garantizará el acceso a las valoraciones, servicios y tratamientos que Liam necesite y articulará las acciones necesarias para dar continuidad a su atención en el país”.