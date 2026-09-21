Comunidad pide apoyo para damnificados de las Cumbres

Cúcuta

Un violento incendio consumió por completo 12 viviendas en el barrio Las Cumbres del Norte, dejando a decenas de personas sin un techo.

La conflagración, que inició con una pequeña chispa en la parte baja del sector, movilizó a los vecinos en un intento desesperado por contener las llamas mientras se mantenían a la espera del cuerpo de bomberos.

Esta es la segunda vez en menos de un mes que la tragedia golpea a esta comunidad. El pasado 7 de agosto, otro incendio arrasó con cinco casas en la parte alta del sector El Salado, situación que revela el grave riesgo en la que habitan estas familias, muchas de ellas conformadas por adultos mayores y menores de edad.

“Todo se nos quemó, quedamos sin nada”

Yaneth Ramírez, fue una de las mujeres que resultó damnificada por la conflagración. La mujer narró a Caracol Radio los angustiantes momentos que vivieron la tarde de este domingo.

“Aproximadamente faltando un cuarto para la una salgo yo porque una de las vecinitas me dice: ‘Yanet, hay candela’”, relató.

“Cuando salgo ya estaba el rancho de una de las vecinas todo consumido por las llamas y ya venían para el tercer rancho”.

La principal preocupación de ella era poder sacar a su madre, quien es una adulta mayor en condición de discapacidad, pero con la ayuda de sus vecinos se logró el objetivo.

Otra de las personas afectadas, Dayana Lagos, describió la magnitud de las pérdidas que dejó el incendio. “Nos quedamos sin vivienda, sin nada”, manifestó.

Lagos recuerda cómo sus vecinos clamaban por ayuda para no perderlo todo.

“En medio de ese humo, me gritaban que los ayudáramos, relató.

El resultado fue la pérdida de prácticamente todas sus pertenencias.

Aunque no se reportaron personas fallecidas por el incendio, las familias damnificadas también lamentaron la afectación de sus animales de compañía.

Frente a la gravedad de los hechos, la comunidad exige una intervención integral por parte de las autoridades locales y del Gobierno Nacional. Luz Santamaría, fiscal de la junta de acción comunal advirtió que los 45 años de abandono estatal y la falta de legalización del barrio han sido el principal obstáculo para que la infraestructura mejore y la atención llegue de manera oportuna a la zona.

“El llamado es para adquirir colchonetas, medicamentos, alimentos, todo lo relacionado a enseres, ya que es la segunda vez que sucede. Cumbres del Norte ha sido muy abandonado, son muchos años que tenemos en nuestra función y las calles siguen deterioradas, no hay nada, estamos completamente solos”, manifestó manifestó la lideresa en los micrófonos de Caracol Radio.

Aunque el alcalde local hizo presencia en el lugar durante la mañana para prometer la entrega de materiales de construcción, la urgencia inmediata recae en suplir las necesidades básicas de alimento, abrigo y medicamentos para los damnificados que hoy no tienen un techo bajo el cual dormir.

Por esta razón, la Junta de Acción Comunal apela también a la solidaridad de los ciudadanos e invita a hacer donaciones directas para apoyar a los afectados en este momento crítico. “No necesitamos que las cosas estén nuevas, sino que en excelente estado; las recibimos con todo el amor del mundo para nuestras familias y nuestros adultos mayores”.