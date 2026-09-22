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22 sep 2026 Actualizado 02:35

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Cúcuta

Rescatan a colombiano secuestrado por el ELN en Cúcuta

La operación se realizó en el corregimiento Buena Esperanza.

Foto: referencia.

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Ana María Rueda.

Cúcuta
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Cúcuta.

Un colombiano que permanecía secuestrado por el ELN fue rescatado en una operación de la Fuerza Pública desarrollada en el corregimiento Buena Esperanza, zona rural de Cúcuta.

El resultado fue dado a conocer por el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, quien informó que durante el procedimiento se produjo un combate con integrantes de esa organización armada.

Según el mandatario, dos presuntos integrantes del ELN fueron neutralizados, cuatro más fueron capturados y otro habría sido plenamente identificado por las autoridades.

Durante la operación también fueron incautadas dos armas cortas y tres motocicletas, elementos que quedaron a disposición de las autoridades competentes.

La persona que permanecía secuestrada fue puesta a salvo tras la intervención de las Fuerzas Militares y la Policía.

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