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31 ago 2026 Actualizado 12:27

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Cúcuta

Buscan a padre y su hija de 13 años desaparecidos en Cucutilla, Norte de Santander

Hace un mes salieron hacia Cúcuta pero nunca llegaron a su destino.

Buscan a padre y su hija de 13 años desaparecidos en Cucutilla, Norte de Santander. / Foto: Olguín Mayorga.

Buscan a padre y su hija de 13 años desaparecidos en Cucutilla, Norte de Santander. / Foto: Olguín Mayorga.

Buscan a padre y su hija de 13 años desaparecidos en Cucutilla, Norte de Santander. / Foto: Olguín Mayorga.
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Norte de Santander

Organizaciones sociales dieron a conocer recientemente una grave denuncia en Norte de Santander. Se trata de la desaparición de un padre y su hija menor de edad en las vías del departamento. Hecho que, al parecer, se habría presentado hace un mes.

De acuerdo con la información entregada por Olguín Mayorga, presidente de la Asociación Nacional de Víctimas, las autoridades y familiares de Omar Garzón y su hija de 13 años, están tratando de localizarlos desde hace un mes.

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Todo apunta a que padre e hija salieron el pasado 30 de julio desde la vereda Llana Baja, en jurisdicción del municipio de Cucutilla, con destino a la capital nortesantandereana, pero nunca llegaron.

Desde entonces, sus familiares permanecen atentos a cualquier información que permita conocer su ubicación y facilitar su regreso.

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Buscan información sobre su paradero

La desaparición de Omar Garzón y su hija ha generado preocupación entre sus allegados, quienes solicitan a la comunidad estar atenta y reportar cualquier dato que pueda contribuir a encontrarlos.

Cualquier información relacionada con el paradero del padre y la menor puede ser comunicada a las autoridades competentes.

Jenny Márquez

Jenny Márquez

Comunicadora Social, egresada de la Universidad Francisco de Paula Santander. Con experiencia en el...

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