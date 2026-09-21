Incendio en Cúcuta deja un hombre muerto: vivienda quedó completamente consumida por las llamas
La víctima fue identificada como Luis Alberto Morantes, quien murió dentro de su vivienda junto a sus mascotas.
Cúcuta
Sobre las 5:10 minutos de la mañana de este lunes 21 de septiembre, los habitantes del barrio Santo Domingo, ubicado en la Comuna 10 de Cúcuta, fueron sorprendidos por las llamas que consumía la vivienda del señor Luis Alberto Morantes Cortes, un adulto mayor de 64 años que tenía discapacidad visual.
“Según las indagaciones esto empezó como a las 5:10 de la mañana. No sé si fue que Luis Alberto Morantes prendió fuego o qué sé yo. En todo caso, la vivienda ya estaba en llamas”, relató Álvarez.
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Murió dentro de la vivienda
En diálogo con Caracol Radio, Gustavo Álvarez, presidente de la Junta de Acción Comunal, resaltó que Morantes vivía en condiciones de vulnerabilidad, en una humilde vivienda del sector.
Una vez presentada la emergencia, la comunidad trató de auxiliar al adulto mayor, pero los esfuerzos fueron en vano.
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“Dicen los vecinos que él alcanzó a pedir auxilio, pero no fue posible auxiliarlo porque las llamas eran impresionantes”, explicó.
El hombre murió dentro de la vivienda y, según el testimonio entregado por el líder comunitario, también fallecieron sus mascotas.
“Falleció, murió ahí calcinado con sus mascota. Él tenía perros y gaticos”, señaló.
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Hasta el lugar llegaron las autoridades para adelantar la inspección técnica al cadáver.
Morantes vivía solo en si humilde vivienda.
Jenny Márquez
Comunicadora Social, egresada de la Universidad Francisco de Paula Santander. Con experiencia en el...