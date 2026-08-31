Veolia invertirá $834.000 millones para modernizar acueducto y alcantarillado de Cúcuta. / Foto: Jenny Márquez.

Cúcuta

Semanas después de haber tomado el contrato para operar el acueducto y alcantarillado en Cúcuta, Veolia Aguas del Norte de Santander anunció una millonaria inversión que promete mejorar el servicio en la capital de Norte de Santander.

Se trata de un plan de inversión para los próximos 20 años, que iniciará a partir del mes de septiembre del año 2026 y contará con un recurso de $834.000 millones.

Más información Nueva EPS se comprometió con atención médica a cucuteño de ocho años que presenta distrofia muscular

De acuerdo con Fabio Araque, gerente general de Veolia Aguas del Norte, este plan de inversión tendrá una fase inicial que arranca este año, con una inversión de $18.811 millones.

“Veolia llegó a Cúcuta con la promesa de modernizar la infraestructura de acueducto y alcantarillado y esa modernización ya comenzó”, señaló Araque a Caracol Radio.

Más información Buscan a padre y su hija de 13 años desaparecidos en Cucutilla, Norte de Santander

¿En qué se invertirán los recursos en Cúcuta?

De acuerdo con Araque, este presupuesto inicial de $18.811 millones se desglosa de la siguiente manera:

Acueducto: $13.748 millones que comprende modernización, bombero, PTA e infraestructura.

que comprende modernización, bombero, PTA e infraestructura. Alcantarillado: $4.963 millones que comprende renovación de redes y eliminación de vertimientos.

que comprende renovación de redes y eliminación de vertimientos. Estudios y diseño: $100 millones que comprende la planificación para proyectos futuros.

Más información Desde Ascamcat piden que se garantice la operación de la Universidad del Catatumbo

De acuerdo con lo informado por Araque, de los recursos destinados al acueducto, cerca de $6.336 millones se invertirán en la puesta en servicio de 21 kilómetros de nuevas redes de acueducto, con el objetivo de mejorar la prestación del servicio en las zonas donde se encuentran ubicadas las redes que serán reemplazadas.

Veolia busca reducir las pérdidas de agua

De igual manera este plan de inversión tiene como objetivo disminuir las pérdidas de agua en el sistema de acueducto. Por esta razón, Veolia Aguas del Norte anunció una inversión cercana a los $3.200 millones que busca pasar de 42% al 29%.

Más información Presidente de la Asociación Nacional de Víctimas denunció nueva amenaza de muerte en su contra

Más respaldo para enfrentar el fenómeno de El Niño

Para Fabio Araque, gerente general de Veolia Aguas del Norte, la seguridad hídrica es fundamentar para la ciudad, especialmente frente a fenómenos climáticos y otras situaciones que pueda afectar la prestación del servicio de agua.

Por lo anterior, Veolia prevé fortalecer los tanques de almacenamiento y los sistemas de bombeo mediante equipos alternos y de respaldo. Entre las medidas se contempla la utilización de motores diésel para garantizar el bombeo de agua en caso de interrupciones en el suministro de energía eléctrica.

La empresa asegura que estas inversiones buscan aumentar la capacidad de respuesta del sistema frente a contingencias y garantizar la continuidad del servicio de agua potable en los hogares cucuteños.

¿Subirán las tarifas del agua por el plan de inversión?

Frente a la inquietud y preocupación de los cucuteños, por la millonaria inversión y el posible aumento de tarifas, Fabio Araque enfatizó que “no se presentarán alzas”.

“Mismas tarifas, mismas condiciones”, afirmó el gerente de Veolia Aguas del Norte, quien agregó que la empresa no ha realizado incrementos por este concepto ni contempla hacerlo para cumplir con las obligaciones de inversión derivadas de la ampliación del plazo del contrato, que se extiende hasta 2046.