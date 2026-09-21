Convocan consejo de seguridad para analizar violencia en El Carmen

José Reinel Contreras, alcalde de El Carmen, Norte de Santander / ELN (Créditos: Alcaldía de El Carmen e imagen de archivo)

Norte de Santander

“La violencia se ha ensañado con el municipio de El Carmen” así con voz de preocupación y lamentando lo ocurrido contra la fuerza pública se pronunció el alcalde de esa población Jose Reynel Contreras.

El mandatario señaló que después del ataque con drones y ráfagas de fusil, la noche anterior, se adelanta una evaluación a los daños causados teniendo en cuenta la grave situación presentada en esa localidad.

Frente a esta situación, el alcalde advirtió la realización de un consejo extraordinario de seguridad con las autoridades departamentales ante los problemas de violencia que se han registrado las últimas dos semanas.

“El gobierno nacional ha estado apoyándonos, ha estado muy pendiente de reforzar la seguridad y acompañando a nuestros policías en su labor” dijo el funcionario.

Indicó finalmente que junto a la Gobernación de Norte de Santander y a la secretaría de seguridad ciudadana se trabaja para acelerar procesos administrativos que permitan el acompañamiento para adelantar los planes de intervención que en materia de seguridad se han trazado con el nuevo gobierno para esa región.