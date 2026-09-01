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01 sep 2026 Actualizado 12:26

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Cúcuta

Más de 62 viviendas afectadas por carro bomba en Los Patios

Autoridades hoy realizaran censo de afectados por acción terrorista

Vehículo particular utilizado para atentar contra la estación de policía de Los Patios había sido hurtado / Foto Caracol Cúcuta

Vehículo particular utilizado para atentar contra la estación de policía de Los Patios había sido hurtado / Foto Caracol Cúcuta

Vehículo particular utilizado para atentar contra la estación de policía de Los Patios había sido hurtado / Foto Caracol Cúcuta
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El alcalde del municipio de Los Patios Alexi Valencia condenó y rechazó el atentado terrorista contra la estación de policía en esa población.

El mandatario de los patienses dijo en Caracol Radio que de manera preliminar se ha podido realizar un primer censo que arroja sesenta y dos inmuebles afectados por la acción violenta.

Así mismo explicó que “desafortunadamente este hecho genera una alerta a nuestro municipio, que no imaginamos podía llegar el terrorismo a afectarnos de esta manera. Toda nuestra solidaridad con la Policía Nacional y con las familias que resultaron afectadas”.

Indicó que en las próximas horas, se desarrollará un consejo extraordinario de seguridad para adoptar nuevas medidas que permitan evitar nuevos hechos violentos.

El mandatario municipal demandó la colaboración de la ciudadanía para prevenir acciones que alteren el orden público y se puedan evitar a tiempo.

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