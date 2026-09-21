Por entrevistas con Caracol Radio, Ecopetrol denuncia a exoficial de cumplimiento

El abogado Alberto Vergara fue el director de cumplimiento de Ecopetrol cuando la Unidad Investigativa de El Tiempo reveló la primera información sobre la extraña compra, a precio de ganga, del apartamento del presidente de la compañía Ricardo Roa a una compañía de Serafino Iacono.

Posteriormente aquí, en El Reporte Coronell, se conocieron detalles sobre los pagos por ese apartamento, efectuados por una empresa del coronel retirado de la Policía, Juan Guillermo Mancera, convertido en magnate del sector de hidrocarburos.

Y también aquí se documentó la remodelación millonaria de la propiedad, efectuada por Johny Giraldo, quien recibió 2.000 millones en efectivo provenientes del contratista William Vélez, ya fallecido, y favorecido con un acuerdo multimillonario durante la administración de Ricardo Roa.

El abogado Alberto Vergara fue la persona encargada de trabajar con las firmas de abogados de Estados Unidos que investigaron la conducta de Roa con el propósito de informar a la Comisión de Valores de ese país (SEC) porque Ecopetrol cotiza sus acciones en la bolsa de valores de Nueva York.

Dos abogados de Miller & Chevallier, una firma legal especializada en investigar delitos de cuello blanco interrogaron a Roa y en su informe se conocieron numerosas contradicciones de Ricardo Roa que aparecen en un documento publicado en 6AM W.

Por ejemplo, Ricardo Roa dijo que había pagado el apartamento de contado y unos minutos después indicó lo contrario, como consta en el informe:

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En el mismo informe surgieron versiones encontradas de Roa sobre su relación con el empresario Serafino Iacono.

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Sin embargo, unos minutos después admitió que sí se había quedado

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Miller & Chevallier inició las investigaciones y su punto de contacto fue el entonces oficial de cumplimiento Alberto Vergara. Posteriormente la junta directiva de Ecopetrol ordenó contratar la empresa Covington & Burling que alcanzó a iniciar la investigación y pidió documentos que el presidente de Ecopetrol jamás entregó.

También fue el abogado Alberto Vergara fue el encargado de contratar y facilitar las labores de Covington & Burling.

Vergara pagó caro haber hecho su trabajo. Fue degradado y posteriormente retirado de Ecopetrol. Ahora afronta una denuncia penal por haber dado dos entrevistas, una a Juan Pablo Calvas y otra a Daniel Coronell, aquí en Caracol.

Paradójicamente tiene hoy más problemas Alberto Vergara que los miembros de la Junta Directiva, que poco o nada hicieron ante los hallazgos de los investigadores estadounidenses.

Desde luego la conducta de Ricardo Roa y su círculo debe ser investigada y sancionada por la justicia pero también es necesario que se establezca cómo procedieron los miembros de la Junta Directiva ante los hechos que estuvieron ante sus ojos y frente a los cuales prefirieron mirar para otro lado.

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