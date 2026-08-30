Presidente de la Asociación Nacional de Víctimas denunció nueva amenaza de muerte en su contra

Imagen de referencia de amenaza de muerte. Foto: Archivo. / Foto: Cortesía para Caracol Radio

Cúcuta

El presidente de la Asociación Nacional de Víctimas denunció que recibió una nueva amenaza de muerte por parte de grupos armados con injerencia en la región del Catatumbo.

Se trata de Olguín Mayorga, quien aseguró en las últimas horas a través de su perfil en la red social X, que recibió una nueva amenaza de muerte, al parecer por parte de las disidencias de las FARC.

El hecho estaría relacionado con un pronunciamiento que hizo Mayorga recientemente, donde exigía que antes de la extradición de alias ‘Mocho Olmedo’, este confesara sus crimines en la región del Catatumbo.

Mayorga indicó lo siguiente: “Por estos pronunciamientos, las disidencias las FARC nos amenazan de muerte en el Catatumbo, llevo más de 8 denuncias ante la Fiscalía de amenazas, de dos atentados y el gobierno pasado no hizo nada. Jamás nos vamos a arrodillar a los bandidos. Dios nos cuide”.

Mayorga ahora espera recibir una atención oportuna frente a sus denuncias.