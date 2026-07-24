UBPD adelantará la primera fase de intervención forense en el antiguo cementerio de El Zulia

Norte de Santander

Del 27 al 31 de julio, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas estará adelantando la primera fase de intervención forense en el antiguo cementerio de El Zulia, Área Metropolitana de Cúcuta. Lo anterior, en búsqueda de víctimas del conflicto armado en esta región del país y zona de frontera.

“Esto es parte de un resultado de la investigación humanitaria extrajudicial que hicimos en el antiguo cementerio municipal, que es el que se encuentra dentro del casco urbano del municipio del Zulia y vamos a hacer la primera fase de intervención del 27 al 31 de julio”, expresó en entrevista con Caracol Radio, Ileana Pacheco, investigadora humanitaria del Plan Regional de Búsqueda en el Área Metropolitana de Cúcuta y zona de frontera de la UBPD.

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Son en total 27 puntos de interés dentro del camposanto, donde la Unidad adelantará recuperación de cuerpos, toma de muestras de ADN y recepción de solicitudes de búsqueda e información de quienes aún no saben qué pasó con sus seres queridos.

“Durante la intervención se tiene proyectado actuar en 10 sitios que para nosotros han sido identificados de interés forense, esta labor la hace nuestro equipo forense dentro de las instalaciones y en la parte exterior del cementerio vamos a estar un equipo también de la territorial atendiendo a las personas que se quieran acercar al cementerio, porque necesitamos ampliar las solicitudes de búsqueda, o sea, familiares que busquen a personas desaparecidas que no se hayan puesto en contacto con la unidad, se acerquen allí, también familiares que ya hayan puesto la solicitud anteriormente pero quieran conocer la base de su investigación y familiares que sean especialmente mamá, papá u hijos también de personas desaparecidas que no les hayan tomado su muestra de ADN, en ese lugar lo estaremos haciendo también durante toda la semana”, explicó la investigadora.

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Esta atención a los familiares de víctimas se estará llevando a cabo desde las 9:00 de la mañana hasta las 12:00 del mediodía y desde la 1:00 y hasta las 4:00 de la tarde, desde el lunes 27 y hasta el viernes 31 de julio.

¿Cuántas víctimas se buscan en el antiguo cementerio de El Zulia?

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De acuerdo con Ileana Pacheco, investigadora humanitaria del Plan Regional de Búsqueda en el Área Metropolitana de Cúcuta y zona de frontera de la UBPD, no hay una cifra establecida, puesto que en la investigación previa se lograron identificar varios factores presentados años atrás, frente a posibles desordenes administrativos y mal manejo de los cuerpos de las víctimas.

"No tenemos el dato de las personas que podríamos encontrar allí porque la investigación nos permitió confirmar, en primer lugar, un mal manejo de los cuerpos al interior del cementerio y segundo que por parte de actores armados se ocultaron cuerpos en esta zona, entonces hay un subregistro de información. Lo que sí pudimos en este proceso de triangulación de información fue determinar 27 sitios de interés forense en este cementerio, algunos sitios están ubicados en bóvedas, otros en tierra, entonces por eso la intervención está definida en fases. Esta próxima semana es una primera fase en la que iniciaremos el proceso de intervención y allí iremos sabiendo a qué nos estamos enfrentando en este cementerio".