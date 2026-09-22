Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

22 sep 2026 Actualizado 01:34

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Cúcuta

Policía resulta gravemente herido en ataque violento en Ocaña, Norte de Santander

El uniformado recibió un disparo en la médula.

Policía resulta gravemente herido en ataque violento en Ocaña, Norte de Santander. Foto: Cortesía.

Policía resulta gravemente herido en ataque violento en Ocaña, Norte de Santander. Foto: Cortesía.

Policía resulta gravemente herido en ataque violento en Ocaña, Norte de Santander. Foto: Cortesía.

Ana María Rueda.

Cúcuta
Añadir Caracol Radio en Google

Norte de Santander.

Un integrante de la Policía resultó gravemente herido luego de ser atacado a tiros en el sector Galán de Ocaña, Norte de Santander.

El uniformado fue atacado por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta y que le dispararon antes de escapar del lugar.

Uno de los impactos alcanzó la zona de la médula, provocándole graves lesiones.

El policía fue trasladado al hospital Emiro Quintero Cañizares de Ocaña, donde fue sometido a una intervención quirúrgica.

Su estado de salud es grave y permanece bajo atención médica.

Las autoridades adelantan las investigaciones para identificar a los responsables y establecer los móviles del ataque.

El hecho ocurre en medio de las recientes agresiones contra integrantes de la Fuerza Pública en Norte de Santander, por lo que se investiga si este caso estaría relacionado con un posible plan pistola contra la Policía en el departamento.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado