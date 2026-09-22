Policía resulta gravemente herido en ataque violento en Ocaña, Norte de Santander

Norte de Santander.

Un integrante de la Policía resultó gravemente herido luego de ser atacado a tiros en el sector Galán de Ocaña, Norte de Santander.

El uniformado fue atacado por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta y que le dispararon antes de escapar del lugar.

Uno de los impactos alcanzó la zona de la médula, provocándole graves lesiones.

El policía fue trasladado al hospital Emiro Quintero Cañizares de Ocaña, donde fue sometido a una intervención quirúrgica.

Su estado de salud es grave y permanece bajo atención médica.

Las autoridades adelantan las investigaciones para identificar a los responsables y establecer los móviles del ataque.

El hecho ocurre en medio de las recientes agresiones contra integrantes de la Fuerza Pública en Norte de Santander, por lo que se investiga si este caso estaría relacionado con un posible plan pistola contra la Policía en el departamento.