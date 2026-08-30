Desde Ascamcat piden que se garantice la operación de la Universidad del Catatumbo
El Congreso no aprobó el proyecto de ley que crea legalmente la institución.
Catatumbo
Campesinos del Catatumbo están pidiendo que se garantice la operación de la Universidad del Catatumbo, para que los jóvenes de la región puedan recibir educación superior desde el territorio.
Luego de la denuncia expuesta por la Unidad Investigativa de Caracol Radio, donde se dejó en evidencia que Congreso no aprobó el proyecto de ley que crea legalmente la Universidad del Catatumbo, es decir, que esta institución no tiene quien la opere, desde la Asociación Campesina del Catatumbo -ASCAMCAT- están exigiendo que se concluyan los trámites administrativos, para que los jóvenes de la región reciban educación superior desde su territorio.
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“Es necesario proteger este proyecto estratégico y poner a funcionar la Universidad del Catatumbo. Exigimos un compromiso real para ponerla a operar con alguna universidad del país como se pensó en su momento”, expresó la asociación.
De momento se está a la espera del futuro que tendrá este proyecto, que ya concluyó su fase de construcción.
Jenny Márquez
Comunicadora Social, egresada de la Universidad Francisco de Paula Santander. Con experiencia en el...