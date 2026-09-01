El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Se paralizó todo con la noticia: así vivió ‘El Profe’ Magnoli el retiro de Lionel Messi de Argentina

Adrián Magnoli, periodista argentino de Caracol Radio y AS Colombia, pasó por los micrófonos de 6AM W para hablar del retiro de Lionel Messi de la selección argentina, uno de los máximos ídolos y referentes del fútbol de ese país junto a Diego Armando Maradona.

Lea aquí: Lionel Messi anuncia su retiro de la Selección Argentina: así le fue contra Colombia

Magnoli contó que en el momento en el que se produjo la noticia “se paralizó todo en segundos”, pues la importancia que tiene Messi para los argentinos es muy relevante.

Resiliencia de Messi con Argentina y las críticas que enfrentó

Recordó que Messi se fue desde pequeño a probarse con el FC Barcelona porque el tratamiento para el crecimiento no se lo daba ningún club en Argentina.

Le puede interesar: Insuperable en América y escolta en el mundo: el récord de goles de Lionel Messi con Argentina

“El padre consiguió los pasajes y estuvieron en un hotel de una estrella frente a la plaza para que se probara con el Barcelona”, mencionó.

Luego de ser admitido en el cuadro ‘azulgrana’, la familia Messi esperaba el llamado de las inferiores de la ‘albiceleste’, pero no pasaba nada. Fue allí donde un ayudante de Néstor Pékerman recibió una grabación con las jugadas del hoy astro del fútbol.

Puede ver: Jugadores y medios reaccionan al retiro de Lionel Messi de la selección argentina

“Un familiar de Messi le alcanzó un CD para que lo viera. Puso el video y cuando vio el video no lo podía creer. Lo convocaron para que no se lo llevara España”, relató.

Escuche la entrevista completa con Adrián Magnoli aquí: