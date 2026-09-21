Franco Fagúndez, agradecido con hinchas de Santa Fe: “Me pone feliz que me comparen con Omar Pérez”

El delantero uruguayo Franco Fagúndez habló en exclusiva con AS Colombia sobre su grato momento en Independiente Santa Fe. A pesar de llevar apenas meses en el cuadro cardenal, el jugador 26 añps confesó sentirse muy querido en la capital del país, tanto así que hizo público su deseo de continuar ligado al León por muchos años más.

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“Estoy muy agradecido con el hincha de Santa Fe, me hacen sentir un cariño muy grande. Nunca en la vida me habían gritado el ‘Uruguayo, urguayo’. Le decía a mi mujer que no podía creerlo y deseaba que mi familia estuviera acá para verlo. Es muy lindo. La verdad es que la felicidad que siento acá es demasiada”, puntualizó.

Y complementó respecto a la posibilidad de seguir vestido de rojo: “Sé que a veces los jugadores lo dicen en el sentido de que los compren y venden humo, pero soy sincero y digo de corazón que tengo mucho sentimiento por este club y ojalá me pueda quedar por mucho tiempo más, porque es lo que más deseo. Obviamente no está en mis manos, veo que el hincha de Santa Fe mete mucha presión y más no puede hacer, pero ojalá se den las cosas y arreglen entre los clubes”.

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Es preciso recordar que Fagúndez llegó en enero de este año al cuadro cardenal en condición de préstamo, mismo que vence el próximo mes de diciembre. En caso de no llegar a un acuerdo por la compra de su pase, tendrá que regresar a México para unirse al Santos Laguna.

Justamente sobre dicho equipo, el jugador no se guardó nada respecto a la complicada situación personal que atravesó: “He dicho que erré mucho y me hago cargo en lo que me equivoqué, lo asumo; pero cuando estuve mal, me quebraba pidiéndoles ayuda de que necesitaba ver a mi familia porque no estaba bien y no me sentí respaldado. Ahí tomé la decisión de irme a Uruguay sin permiso, porque estaba teniendo pensamientos cada vez más negativos, de lastimarme”.

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“Me pone feliz que me comparen con Omar Pérez”

Por otro lado, Franco Fagúndez se refirió a las comparaciones que en las últimas semanas le han hecho con Omar Pérez, para muchos el máximo ídolo en la historia de Independiente Santa Fe. Aunque agradeció, aclaró que le gustaría hacer su propia historia y ser recordado por ello.

“Era un enganche clásico de muy buena técnica. Obviamente a uno lo pone feliz que lo comparen con ese tipo de jugadores, porque son muy buenos y tiene una historia acá. Pero a mí también me gustaría hacer mi historia y es lindo sentir todo ese cariño de la gente”, concluyó.

Vea acá la entrevista completa con Franco Fagúndez