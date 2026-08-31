¿Cuáles y cuántos títulos ganó Messi con Argentina? Estos son sus mejores goles con la ‘albiceleste’
Vea todos los goles de Lionel Messi con la selección argentina durante 26 años.
Lionel Messi, quien este 31 de agosto anunció su retiro de la ‘albiceleste’, se convirtió en uno de los máximos ídolos y leyendas de la selección argentina, solamente comparable con la figura de Diego Armando Maradona.
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Al igual que el ‘Pelusa’ y que Mario Alberto Kempes, Messi ganó una Copa del Mundo siendo protagonista en el equipo. En una de las finales de Mundial más recordadas de la historia, el astro argentino se impuso ante la Francia de Jylian Mbappé.
Desde el 2005, Messi vistió la camisa de Argentina, teniendo varios momentos difíciles como las dos finales de Copa América perdidas ante Chile (2015 y 2016). Sin embargo, logró varios títulos con su país.
Cifras de Messi con Argentina: ¿Cuáles y cuántos títulos ganó?
En total, Messi disputó 207 partidos con Argentina, donde anotó 125 goles y dio 65 asistencias. Además, ganó seis títulos en su carrera con la ‘albiceleste’:
- Mundial Sub-20 en 2005
- Medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008
- La finalissima ante Italia en 2022
- Copas América 2021 y 2024
- Mundial Qatar 2022
Estos son todos los goles de Messi con la selección Argentina
Felipe Lara
Comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano. Inicié mi trayecto en los medios...