¿Cuáles y cuántos títulos ganó Messi con Argentina? Estos son sus mejores goles con la ‘albiceleste’

Lionel Messi, quien este 31 de agosto anunció su retiro de la ‘albiceleste’, se convirtió en uno de los máximos ídolos y leyendas de la selección argentina, solamente comparable con la figura de Diego Armando Maradona.

Lea aquí: Jugadores y medios reaccionan al retiro de Lionel Messi de la selección argentina

Al igual que el ‘Pelusa’ y que Mario Alberto Kempes, Messi ganó una Copa del Mundo siendo protagonista en el equipo. En una de las finales de Mundial más recordadas de la historia, el astro argentino se impuso ante la Francia de Jylian Mbappé.

Desde el 2005, Messi vistió la camisa de Argentina, teniendo varios momentos difíciles como las dos finales de Copa América perdidas ante Chile (2015 y 2016). Sin embargo, logró varios títulos con su país.

Cifras de Messi con Argentina: ¿Cuáles y cuántos títulos ganó?

En total, Messi disputó 207 partidos con Argentina, donde anotó 125 goles y dio 65 asistencias. Además, ganó seis títulos en su carrera con la ‘albiceleste’:

Mundial Sub-20 en 2005

Medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008

La finalissima ante Italia en 2022

Copas América 2021 y 2024

Mundial Qatar 2022

Estos son todos los goles de Messi con la selección Argentina