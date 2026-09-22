Primer entrenamiento de Colombia en USA por fecha FIFA: acá los jugadores que ya están concentrados / FCF

La Selección Colombia inició este lunes 21 de septiembre los entrenamientos de cara a los venideros duelos amistosos de la fecha FIFA, marcando así el comienzo de una etapa de recambio tras el adiós de James Rodríguez y el descanso a Luis Díaz para abrirle espacio a nuevos talentos.

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El cuadro nacional se enfrentará a México el 26 de septiembre en Baltimore, a Paraguay el 2 de octubre en Harrison (Nueva Jersey) y a Perú el 6 de octubre en Miami, amistosos que servirán como laboratorio para la transición que asoma tras una generación que empezó a cerrar su ciclo en el pasado Mundial del 2026.

Se trata de “una transición” que “creemos necesaria”, apuntó el seleccionador Néstor Lorenzo desde la Sede Deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol, en Bogotá, al instante de dar a conocer la convocatoria de 26 futbolistas.

“Preferimos usar estos partidos y esta transición para ver a nuevos talentos, a gente que hemos tenido de pronto bloqueada muchas veces y que nunca hemos podido llamar”, afirmó el DT, que tiene entre sus sorpresas a Daniel Arcila, que ha demostrado versatilidad en el León de la liga mexicana, y el joven Matías Orozco, del Castellón de la segunda división de España.

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Estos son los jugadores que ya están concentrados en la Selección Colombia

Néstor Lorenzo lideró el primer entrenamiento de la Selección Colombia en el estado de Delaware, el cual contó con los siguientes futbolistas:

Aldair Quintana

Luis Javier Suárez

Daniel Muñoz

Dávinson Sánchez

Matías Orozco

Jhon Solís

Édier Ocampo

Royer CaicedoRichard Ríos

Kevin Mier

Óscar Perea

Álvaro Angulo

Jhon Arias

Kevin Viveros

Samuel Velásquez

Álvaro Montero

Carlos Andrés Gómez

Kevin Castaño

Los ocho jugadores que hacen falta por llegar para cumplir con el listado de 26 son: Kevin Andrade, Jhon Lucumí, Gustavo Puerta, Jaminton Campaz, Daniel Arcila, Juan Manuel Rengifo, Yáser Asprilla y Camilo Durán.