Insuperable en América y escolta en el mundo: el récord de goles de Lionel Messi con Argentina
El astro argentino se encuentra en el podio de los máximos goleadores a nivel de selecciones en el mundo.
Lionel Messi, máximo goleador de la ‘Albiceleste’, por medio de una emotiva carta escrita a mano, anunció su retiro de la Selección Argentina este lunes 31 de agosto.
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Gracias a sus actuaciones, Lionel Messi se convirtió en uno de los máximos ídolos y leyendas de la Selección Argentina, solo comparable con Diego Armando Maradona. Además, es considerado por muchos aficionados y celebridades del fútbol como el mejor jugador de todos los tiempos.
El astro se convirtió en uno de los máximos ídolos y leyendas de la selección argentina, solamente comparable con la figura de Diego Armando Maradona
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A lo largo de su historia vestido con el uniforme de la ‘Albiceleste’, Messi disputó un total de 207 en los que logró marcar 125 goles y entregar 65 asistencias.
Asimismo, Messi levantó seis títulos en su carrera con la selección: (Mundial Sub-20 en 2005, Medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, Finalissima en 2022, Copa América 2021 y 2024 y Mundial Qatar 2022).
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Messi hace parte del podio de los máximos goleadores a nivel de selecciones
Lionel Messi es el máximo anotador de Argentina y está en el segundo lugar de los goleadores históricos a nivel de selecciones. Conozca el top-10 de esta prestigiosa lista.
- Cristiano Ronaldo (Portugal) con 146 goles en 232 partidos.
- Lionel Messi (Argentina) con 125 tantos en 204 compromisos.
- Ali Daei (Irán) con 108 anotaciones en 148 encuentros.
- Sunil Chhetri (India) con 95 goles en 154 juegos.
- Romelu Lukaku (Bélgica) con 92 tantos en 130 partidos.
- Mokhtar Dahari (Malasia) con 89 anotaciones en 142 compromisos.
- Robert Lewandowski (Polonia) con 89 goles en 167 encuentros.
- Ali Mabkhout (Emiratos Árabes Unidos) con 85 tantos en 115 juegos.
- Ferenc Puskás (Hungría) con 84 anotaciones en 89 partidos.
- Godfrey Chitalu (Zambia) con 79 goles en 111 compromisos y Neymar (Brasil) con 79 tantos en 129 encuentros.
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Cristian Contreras
Comunicador social y periodista de la Universidad Sergio Arboleda con más de 4 años de experiencia en...