Insuperable en América y escolta en el mundo: el récord de goles de Lionel Messi con Argentina

Lionel Messi se encuentra en el podio de los máximos goleadores a nivel de selecciones en el mundo. Foto: Getty Images. / Clive Brunskill

Lionel Messi, máximo goleador de la ‘Albiceleste’, por medio de una emotiva carta escrita a mano, anunció su retiro de la Selección Argentina este lunes 31 de agosto.

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Gracias a sus actuaciones, Lionel Messi se convirtió en uno de los máximos ídolos y leyendas de la Selección Argentina, solo comparable con Diego Armando Maradona. Además, es considerado por muchos aficionados y celebridades del fútbol como el mejor jugador de todos los tiempos.

El astro se convirtió en uno de los máximos ídolos y leyendas de la selección argentina, solamente comparable con la figura de Diego Armando Maradona

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A lo largo de su historia vestido con el uniforme de la ‘Albiceleste’, Messi disputó un total de 207 en los que logró marcar 125 goles y entregar 65 asistencias.

Asimismo, Messi levantó seis títulos en su carrera con la selección: (Mundial Sub-20 en 2005, Medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, Finalissima en 2022, Copa América 2021 y 2024 y Mundial Qatar 2022).

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Messi hace parte del podio de los máximos goleadores a nivel de selecciones

Lionel Messi es el máximo anotador de Argentina y está en el segundo lugar de los goleadores históricos a nivel de selecciones. Conozca el top-10 de esta prestigiosa lista.

Cristiano Ronaldo (Portugal) con 146 goles en 232 partidos. Lionel Messi (Argentina) con 125 tantos en 204 compromisos. Ali Daei (Irán) con 108 anotaciones en 148 encuentros. Sunil Chhetri (India) con 95 goles en 154 juegos. Romelu Lukaku (Bélgica) con 92 tantos en 130 partidos. Mokhtar Dahari (Malasia) con 89 anotaciones en 142 compromisos. Robert Lewandowski (Polonia) con 89 goles en 167 encuentros. Ali Mabkhout (Emiratos Árabes Unidos) con 85 tantos en 115 juegos. Ferenc Puskás (Hungría) con 84 anotaciones en 89 partidos. Godfrey Chitalu (Zambia) con 79 goles en 111 compromisos y Neymar (Brasil) con 79 tantos en 129 encuentros.

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