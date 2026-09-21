Álvaro Montero, el mejor arquero de la Liga Argentina: impresionante estadística con Boca Juniors

Álvaro Montero ha ido de menos a más en Boca Juniors. El flamante refuerzo colombiano llegó para la temporada 2026 con la esperanza de mejorar el balance en una posición que los últimos años había estado colmada de críticas.

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Aunque su arranque no fue el esperado, poco a poco se fue haciendo importante en definiciones desde el punto penal y partidos importantes a nivel internacional. Tal es el nivel de Montero, que ahora se perfila como uno de los mejores en su posición de todo el campeonato argentino.

Un ejemplo de lo anterior es el listado de atajadas de la Liga Profesional, conteo elaborado por Sofascore en el que aparece Álvaro Montero en el primer lugar. Suma un total de 93 y le saca seis de ventaja a su perseguidor Thiago Cardozo (Belgrano).

Vea acá la clasificación:

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Hasta el momento, Montero ha disputado 16 partidos con Boca Juniors, periodo en el que recibió 13 anotaciones y mantuvo su portería invicta en 6 oportunidades.

Montero ya está en la concentración de la Selección Colombia

A raíz de sus buenas presentaciones en territorio argentino y siguiendo con el proceso adelantado de la mano de Néstor Lorenzo, Álvaro Montero fue convocado a la Selección Colombia para los amistosos de la Fecha FIFA de septiembre y octubre.

Así las cosas, se espera que el exjugador de Millonarios sea titular en los duelos ante México, Paraguay y Perú. Por lo pronto, ya se encuentra en la concentración del cuadro nacional.