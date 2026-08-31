Jugadores y medios reaccionan al retiro de Lionel Messi de la selección argentina

Con una emotiva carta, el astro del fútbol Lionel Messi anunció este 31 de agosto su retiro de la selección argentina luego de 21 años de representar a la ‘albiceleste’.

“Fue una decisión que dolió y duele en el alma, pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol”, escribió en su cuenta de Instagram.

¿Qué títulos ganó Messi con Argentina?

Desde su debut el 17 de agosto de 2005, Messi hizo historia con la selección argentina, ganando seis títulos:

Mundial Sub-20 en 2005

Medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008

La finalissima ante Italia en 2022

Copas América 2021 y 2024

Mundial Qatar 2022

En total, Messi disputó 207 partidos con su país, anotando 125 goles y dando 65 asistencias, convirtiéndose en el mayor goleador de Argentina en la historia. Además, con la Copa del Mundo que ganó, se puso al nivel de Diego Armando Maradona y Pelé, dos de los más grandes referentes futbolísticos del planeta.

Estas son las principales reacciones del mundo fútbol al retiro de Lionel Messi:

Selección Argentina:

“Gracias eternas, Leo. Te vamos a amar hasta el final de nuestros días”

Infantino, presidente de la FIFA:

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River Plate:

Conmebol:

Diario Olé:

ESPN Argentina

Mauricio Macri, expresidente de Argentina

The Athletic

“Lionel Messi se ha retirado del fútbol internacional. La última aparición del jugador de 39 años con su selección nacional fue la derrota en la final ante España, que puso fin a su sexta campaña en la Copa Mundial”.

Diario Sport (Cataluña)

“El astro rosarino comunica su decisión a través de sus redes sociales tras pensarlo mucho y sentir que ya no tiene más para dar”

Mundo Deportivo

Newill’s

FIFA

PSG

Enzo Fernández

“Yo era un pibe y hacía cuentas con tu edad y la mía para ver si algún día llegaba a jugar con vos. Parece una boludez, pero lo hacía de verdad: pensaba cuántos años te podían quedar, cuántos me faltaban para llegar a Primera y soñaba con que, aunque fuera una vez, pudiéramos coincidir con la camiseta de Argentina.Por suerte volviste. Y la vida terminó siendo mucho más linda de lo que ese pibe podía imaginar”.