Qué más le podemos pedir a este pibe: emotivo mensaje de Magnoli a Messi tras retirada de Selección

Este lunes, 31 de agosto, Lionel Messi sacudió el mundo del fútbol tras anunciar su retiro de la Selección de Argentina. El ‘10′ de la ‘albiceleste’ hizo pública la decisión por medio de una carta y un video publicados en sus redes sociales.

¿Qué dijo Lionel Messi?

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“Después de este tiempo que pasó desde la final (Mundial 2026), pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección. Fue una decisión que dolió, y duele en el alma, pero entiendo que es el momento”, escribió el argentino.

Así las cosas, el reconocido periodista Adrián Magnoli, miembro de la mesa de Dos Puntos, de Caracol Radio, agradeció al aire al astro argentino y le ofreció un emotivo mensaje.

¿Qué dijo Adrián Magnoli?

Magnoli inició aseverando que este lunes es un “día triste, con el cielo gris en Buenos Aires, en la República Argentina. Es un día en el que la gente no hace más que hablar del retiro de Messi”.

También contó que se ve “mucha gente optimista por la calle, diciendo que ya nos dio todo, pero es que ¿qué más nos iba a dar? ¿Qué más podemos pedirle a Messi?“.

“¿Qué más le podemos pedir a este pibe?”

Y se respondió: “Podemos pedirle muchas cosas, podemos pedirle que no se vaya, que siga un poquito más, que lo sigamos disfrutando. Duele mucho, es como cuando Maradona en el 94 dijo, ‘nos cortaron las piernas’ y no pudo seguir en el Mundial 94, que Argentina iba volando. No lo podemos comparar con la muerte del Diego. La muerte del Diego fue sublime, fue muy grande. Hoy Leo dice, no más. No tiene más ganas, no puede más con la selección. Nos dio todo. Nos dio todo. Dos Copas América, 20 años jugando al fútbol (con la Selección), campeón del mundo, finales. ¿Qué más le podemos pedir a este pibe? “.

“Yo no sé si nos duele más que nunca vamos a tener un jugador así en la historia. No saben cómo está Buenos Aires. Yo estoy en Buenos Aires en este momento. No saben qué triste que está Buenos Aires”, enfatizó.

El adiós de Magnoli a Messi

Así, entre lágrimas, el ‘Profe’ concluyó su emotivo mensaje a Messi diciendo que en el fútbol no habrá nadie como él.

“Yo creo que con el paso de los días vamos a poder asimilar todo esto y vamos a decir ‘gracias Messi’. ¿Qué más podíamos pedir? Pero es su decisión. Se murió el amor de su vida, que era su papá, hace muy poco. Jugaba por él, siempre que terminaba un partido le preguntaba: ¿Cómo lo viste papá? Y el papá siempre le regañaba algo, él se basaba en él, hoy tiene que disfrutar de este momento, disfrutar a sus hijos, su esposa, su momento en el Inter de Miami, nosotros no podemos pedirle más”, dijo.

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Y aseguró: “Nosotros nos quedamos con la tristeza de que contra Egipto fue su último gol con la camiseta de la Selección Argentina. Oalá algún día veamos un jugador parecido a él. No hay nadie parecido a él. Es único. Puede llegar a despedirse de la Selección, ser balón de oro este año, porque nadie lo hizo como él en este Mundial, nadie jugó al fútbol como él. Así que, ¿qué más les puedo decir, chicos? Es un día triste para mí, 31 de agosto del 2026. 20 años después, Messi le dice adiós a uno de sus amores: la Selección Argentina".

“Gracias, Messi; chau, Messi”, sentenció.

Escuche el diálogo del ‘Profe’ Magnoli tras la retirada de Messi de la Selección Argentina:

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