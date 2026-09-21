Alerta en el Deportivo Cali: bajas sensibles para el partido ante Santa Fe en la Liga Colombiana / Colprensa

¡Alarmantes noticias en el Deportivo Cali! Este lunes 21 de septiembre, el cuadro vallecaucano dio a concer el parte médico de la plantilla y con ello pudo confirmarse la baja de dos piezas importantes para el duelo ante Santa Fe de la fecha 12.

Es preciso recordar que dichas complicaciones físicas se dieron en el último partido del Azucarero, el cual terminó con goleada 3-0 sobre Cúcuta Deportivo.

¿Cuáles futbolistas son baja en el Deportivo Cali para el partido ante Santa Fe?

Según detalló el Deportivo Cali en un comunicado, Avilés Hurtado y Nicolás Benedetti no estarán disponibles para el duelo ante Independiente Santa Fe por complicadas lesiones. Lo curioso del caso es que Avilés había ingresado en lugar de Benedetti y ambos terminaron con problemas físicos.

En cuanto a Nicolás, el tema es sumamente complejo puesto que presenta una “lesión ligamentaria grado II en el complejo lateral del tobillo izquierdo”, la cual ya se encuentra en tratamiento. Si bien no se ha especificado el tiempo de ausencia, se espera que sea como mínimo un mes.

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Por otro lado, en cuanto a Avilés Hurtado, tiene un “desgarro miofibrilar en el recto femoral del cuádriceps derecho, con hematoma asociado”. También estará como mínimo un mes de baja.

Es decir que estos dos futbolistas se perderían los siguientes partidos:

Santa Fe vs Deportivo Cali en El Campín (fecha 12)

Deportivo Calio vs Águilas Doradas (fecha 3, aplazado)

Deportivo Cali vs Alianza Valledupar (fecha 13)

Deportivo Pereira vs Deportivo Cali (fecha 14)

Deportivo Cali vs Junior (fecha 15)

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