Richard Ríos dejaría Benfica e iría a préstamo a exótica liga: esto se supo sobre el colombiano

Luego de un año en el Benfica, Richard Ríos estaría cerca de salir del club portugués con destino a una liga exótica. El colombiano tuvo una temporada aceptable con Las Águilas, pero para la nueva campaña no serái considerado por el técnico Marco Silva, e incluso llegó como refuerzo el volante Joao Palhinha.

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Ante esta situación, el club ha tratado de encontrarle un nuevo destino al antioqueño y han surgido suspuestos intereses por parte de clubes como Bournemouth, Hull City, Roma, Besiktas, Al Ittihad, entre otros. En las últimas horas, prensa internacional dio a conocer lo que resta para que se haga oficial el cambio de equipo del jugador de la Selección Colombia.

Richard Ríos, cerca de llegar a exótica ligar

En las últimas horas, el medio SIC Noticias, de Portugal, y ESPN, de Brasil, dieron a conocer que Ríos será jugador del Al Ittihad de Arabia Saudita, mediante un movimiento que involucra un préstamo con opción de compra.

“Benfica ha formalizado este martes (1) la cesión del centrocampista Richard Ríos al Al Ittihad, de Arabia Saudí. En la negociación, el equipo de Lisboa recibiría una cuota por la cesión, por un importe de entre 3 y 4 millones de euros (entre 18 y 24 millones de reales)”, detalló ESPN Brasil.

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Vale la pena mencionar que Ríos no jugó en el último encuentro del Benfica que tuvo lugar el lunes 31 de agosto ante Estoril y que acabó en triunfo 2-1, al parecer porque tenían adelantada su salida del club.

A la espera de la oficialización, Ríos, de 26 años, llegaría a una liga emergente en la que se encuentran figuras como Cristiano Ronaldo (Al Nassr), Joao Felix (Al Nassr), Riyad Mahrez (Al-Ahli), entre otros. Por Al Ittihad pasó recientemente Karim Benzema, quien luego se fue al Al Hilal, así como Ngolo Kanté.

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Ríos fue anunciado como fichaje del Benfica el 22 de julio de 2025, quien fue comprado por cerca de 27 millones de euros al Palmeiras, siendo el fichaje más caro en la historia del equipo. Disputó 51 partidos, marcó 8 goles y dio 6 asistencias.