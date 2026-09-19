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19 sep 2026 Actualizado 18:19

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Juan Carlos Abadía permanece en una unidad de salud mental tras sufrir una descompensación

La situación se presentó luego de que el exgobernador del Valle conociera que sería trasladado desde la guarnición donde permanece recluido a un centro carcelario.

Exgobernador del Valle Juan Carlos Abadía . Foto: Colprensa - Cortesía

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El exgobernador del Valle del Cauca, Juan Carlos Abadía, permanece en una unidad de salud mental de Cali bajo custodia del INPEC, después de sufrir una descompensación tras conocer que sería trasladado a una cárcel ordinaria.

La situación se presenta luego de la decisión del presidente Abelardo de la Espriella de ordenar la revisión de los casos de personas privadas de la libertad que permanecen en estaciones de Policía o guarniciones militares, con el propósito de trasladar a quienes no cumplan las condiciones legales para permanecer allí.

La medida ya se ha aplicado a otros políticos, entre ellos el excongresista Wadith Manzur, quien fue llevado a La Picota.

Más información

Abadía fue condenado a 21 años y 7 meses de prisión por delitos relacionados con corrupción y se encontraba recluido en la Escuela de Carabineros de Cali.

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