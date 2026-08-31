Lionel Messi anuncia su retiro de la Selección de Argentina: emotiva carta de despedida

Inesperada noticia en el mundo del fútbol. Lionel Messi anunció que se retira de la Selección Argentina, luego de hacerlo público mediante una carta que él mismo escribió el pasado 21 de julio, dos días después de perder la final del Mundial con España. El fallecimiento de su padre, Jorge Messi, lo llevó a convencerse más de la decisión.

Vale la pena recordar que el 26 de junio de 2016 Messi anunció que dejaba la Albiceleste, luego de perder la final de la Copa América contra Chile. Ese fue el tercer título consecutivo que dejó ir Argentina, tras la Copa del Mundo 2014 y la Copa América 2015; no obstante, 45 días después se retrató y regresó.

Así fue la carta de despedida de Messi

“Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección…

Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol.

Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar.

Gracias por todo el cariño de estos 20 años. Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera (en las buenas y en las malas, mucho más).

Gracias a mi familia por estar siempre, por acompañarme en este viaje tan hermoso pero difícil. Gracias a cada uno de entrenadores, compañeros y dirigentes que me tocó compartir. Me llevo recuerdos y momentos inolvidables vividos.

Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, juntos con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes. ¡Los quiero!

Gracias Dios por hacerme argentino. ¡Vamos Argentina!

*Estas palabras las escribí el 21 de julio, dos días después de la final. Hoy después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes".

La carrera de Messi con la Selección de Argentina

Messi debutó con la Albiceleste el 17 de agosto de 2005 en un amistoso contra Hungría y bajo la dirección de José Néstor Pékerman. Como dato curioso, el primer pase se lo hizo Lionel Scaloni, pero la anécdota pasa porque posteriormente se fue expulsado 47 segundos después luego de una falta contra Vilmos Vanczák.

Por su parte, el primer partido oficial lo jugó el 3 de septiembre de 2005 contra Paraguay en un duelo que terminó en derrota por 1-0 en las Eliminatorias. Del mismo modo, su primera anotación la marcó el 1 de marzo de 2006 en un amistoso contra Croacia.

Desde sus inicios, hasta la final de la Copa del Mundo 2026, disputó un total de 207 partidos, se convirtió en el máximo goleador en la historia de la Selección Argentina con 125 goles y 68 asistencias. Asimismo, construyó un gran palmarés a pesar de las derrotas sufridas:

Palmarés de Messi con la Selección

Copa América (2021): Campeón ante Brasil en el Estadio Maracaná.

Campeón ante Brasil en el Estadio Maracaná. Finalissima (2022): Campeón frente a Italia en el Estadio de Wembley.

Campeón frente a Italia en el Estadio de Wembley. Copa Mundial de la FIFA (2022): Consagración absoluta en Catar ante Francia.

Consagración absoluta en Catar ante Francia. Copa América (2024): Bicampeonato continental obtenido frente a Colombia en Estados Unidos.

Récords de Messi en la Selección