América de Cali vs. Duván Vergara: cruce de comunicados por impago al jugador, ¿se rompió relación?

En la tarde de este lunes, 21 de septiembre, el extremo colombiano Duván Vergara emitió un comunicado a través de sus redes sociales en el que se refirió a un impago por parte de América de Cali, club en el que consiguió un bicampeonato y del que es referente.

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Vergara explicó que durante más de 1 año decidió “guardar silencio” ante la deuda del cuadro ‘escarlata’ luego de que fuera transferido a Racing Club de Avellaneda, club en donde está actualmente. Así las cosas, el jugador hizo público su descontento con la situación.

“Durante todo este tiempo decidí guardar silencio por respeto al club y a ustedes (hinchada). Pero también creo que el respeto debe ser de ambas partes. Hay cosa que no se negocian: mis valores, mi palabra”, indicó.

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No obstante, aclaró que sigue “intacto” respeto y gratitud por América de Cali y su afición, por lo que espera que la situación pueda solucionarse lo antes posible para “volver a demostrar públicamente el cariño” que se tienen entre las partes.

¿Por qué Duván Vergara eliminó sus fotos en América de Cali?

El atacante aprovechó el texto para aclarar por qué eliminó de redes sociales sus fotografías durante su paso en los ‘Diablos Rojos’ y desestimó los rumores que lo vinculaban con Atlético Nacional u otros equipos.

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“La decisión de archivar temporalmente las fotografías relacionadas con América no tuvo que ver con cambiar de equipo ni con faltarle el respeto a la institución o su hinchada. Fue mi manera de manifestar un inconformismo (…). Nunca quise que una decisión personal en mis redes fuera interpretada como una falta de amor hacia América. Mucho menos imaginé que terminaría cuestionándose todo lo que hemos construido juntos”, escribió.

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¿Qué respondió América de Cali a Duván Vergara?

El conjunto rojo del Valle reconoció que existe una deuda económica con el jugador luego de su transferencia a Racing de Argentina, algo que no pretendieron desconocer, señalaron.

Mencionaron que el plazo para cumplir dicho acuerdo era el 15 de agosto de 2026, pero aseguran que el terremoto que sufrió la capital vallecaucana el 10 de agosto “alteró significativamente la operación del club”, por lo que los ingresos de la institución no fueron los esperados ante la poca asistencia de los aficionados a los partidos.

Apuntaron que América de Cali no recibió “recursos” de la transferencia del jugador a ‘La Academia’ y revelaron que durante los últimos meses mantuvieron conversaciones con Racing para “conciliar las obligaciones” que tienen ambos clubes, derivadas de las operaciones de Juan Fernando Quintero y Duván Vergara.

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Por este escenario, calificaron como “llamativo” que la relación que se construyó entre Vergara y América terminara “presentada públicamente desde una perspectiva de una obligación económica y desconociendo las circunstancias que atraviesa el club”.

Finalmente, los ‘escarlatas’ aseguraron que continuarán trabajando para solucionar la situación con Duván Vergara y sus demás compromisos legales.

Lea a continuación el comunicado completo del América de Cali:

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