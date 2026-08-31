Lionel Messi anuncia su retiro de la Selección Argentina: así le fue contra Colombia

Lionel Messi enfrentando a Colombia en la final de la pasada Copa América. (Photo by JUAN MABROMATA / AFP) (Photo by JUAN MABROMATA/AFP via Getty Images) / JUAN MABROMATA

Este 31 de agosto el mundo del fútbol recibió una sorprendente noticia. Por medio de una carta escrita, publicada en su cuenta de Instagram, Lionel Messi anunció que se retira de la Selección Argentina.

El ‘10′ de la ‘Albiceleste’ había escrito la carta el pasado 21 de julio, dos días después de perder la final del Mundial contra España, sumado al fallecimiento de su padre, Jorge Messi, lo llevaron a estar más seguro de tomar la decisión de su retiro.

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Debut de Messi

Messi debutó con el uniforme de Argentina el 17 de agosto de 2005 en un amistoso ante Hungría y el técnico que dio inicio a su carrera en la selección es José Néstor Pekermán, quien luego de 16 años volvería a clasificar a Colombia a una Copa del Mundo.

Su debut no fue de la mejor manera, ya que 47 segundos después de su ingreso vio la tarjeta roja, luego de una fuerte falta a Vilmos Vanczák.

El primer juego oficial fue el 3 de septiembre de 2005 contra Paraguay que finalizó en derrota 1-0. El primer gol de Messi se registró en marzo de 2006 en un duelo amistoso contra Croacia.

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Así le fue a Lionel Messi frente a la Selección Colombia

Categoría Sub-20

Lionel Messi tuvo su primer choque contra Colombia en la categoría sub-20, cuando tuvo tres enfrentamientos ante la ‘Tricolor’, dos por el Campeonato Sudamericano y otro en el Mundial.

El primero de ellos fue el 21 de enero en un duelo válido por la cuarta fecha del grupo A y se disputó en el estadio Palogrande de Manizales. El encuentro finalizó 1-1 con goles de Hernán Peirone y Falcao García.

Pocos días después, Colombia y Argentina se verían las caras otra vez, en esta oportunidad por el Hexagonal final. El compromiso también terminó con un empate 1-1.

Unos meses después, en junio de 2005, Argentina se enfrentó a Colombia por los octavos de final del Mundial Sub-20 en Países Bajos. El duelo finalizó con victoria 2-1 para la ‘Albiceleste’ y Lionel Messi marcó uno de los goles, que significó la clasificación a la siguiente ronda.

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Mayores

A lo largo de la historia, en categoría mayores, Lionel Messi y Argentina se han enfrentado a Colombia en 12 partidos oficiales con un saldo favorable de cinco victorias, cinco empates y dos derrotas.

A pesar de que la ‘Tricolor’ no ha sido un rival fácil y tampoco le ha anotado en muchas oportunidades, el argentino sí se ha impuesto en definiciones claves de fases finales.

A nivel de mayores, el primer duelo de Messi con Argentina enfrentando a Colombia se registró el 2 de julio de 2007 por la fecha 2 del grupo C de la Copa América 2027. El partido concluyó con una contundente victoria 4-2 a favor de la ‘Albiceleste’.

El siguiente compromiso fue el primero por eliminatorias (rumbo al Mundial de Sudáfrica 2010) y también fue la primera derrota para el futbolista argentino. El 20 de noviembre de 2007, Colombia derrotó 2-1 a Argentina en el estadio El Campín, en Bogotá, y el descuento fue anotado por Lionel Messi, lo que significó su primer tanto ante la ‘Tricolor’ en mayores.

Dos años después, llegaría un nuevo compromiso entre Messi y el conjunto cafetero. El 6 de junio de 2009, Argentina superó 1-0 a Colombia en el Monumental por eliminatorias rumbo a Sudáfrica 2010.

El 6 de julio de 2011, se vería una vez más las caras. En esta ocasión fue por la fase de grupos de la Copa América en territorio gaucho y el encuentro terminó en un empate sin goles y con silbidos para el equipo local.

Los dos siguientes enfrentamientos se dieron por las eliminatorias rumbo al Mundial de Brasil 2014, con partidos para cada selección en condición de local.

El primero de ellos se jugó el 15 de noviembre de 2011 en Barranquilla, donde el compromiso terminó 2-1 a favor de Argentina y Lionel Messi marcó el 1-1 parcial, siendo esta su segunda anotación ante Colombia.

El 7 de junio de 2013, Argentina y Colombia empataron 0-0. El compromiso se disputó en Buenos Aires.

El 26 de junio de 2015, Argentina y Colombia se enfrentaron por los cuartos de final de la Copa América. El duelo culminó en un empate sin goles y, en la tanda de penales, la ‘Albiceleste’ se impuso 5-4 y Messi convirtió su tiro.

Uno meses más tarde, chocarían de nuevo en dos ocasiones por eliminatorias rumbo al Mundial de Rusia 2018. El primero de ellos fue el 17 de noviembre en Barranquilla y Argentina superó a Colombia por la mínima diferencia.

El siguiente se dio el 15 de noviembre de 2016, donde Argentina goleó 3-0 a Colombia en San Juan con un gol de tiro libre y dos asistencias de Lionel Messi.

Tres años más tarde, se volverían a encontrar por Copa América. El 15 de junio de 2019, Colombia superó 2-0 a Argentina. Esta fue la segunda y última caída de la ‘Albiceleste’ ante el combinado nacional.

El ante penúltimo duelo se presentó por las eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Colombia y Argentina igualaron 2-2 en Barranquilla el 8 de junio de 2021.

Los últimos dos compromisos fueron por Copa América y fueron en fases decisivas. El primero de ellos fue el 6 de julio de 2021 y Argentina superó 3-2 en penales, tras igualar 1-1 en los 90 minutos de la semifinal, donde Messi dio una asistencia y marcó en su cobro desde los 12 pasos.

El último duelo de Messi con la ‘Albiceleste’ enfrentando al combinado patrio generó tristeza para todos los aficionados de la ‘Tricolor’. El 14 de julio de 2024, en el tiempo extra, Argentina derrotó 1-0 a Colombia en la final y se proclamó bicampeona de la Copa América. En este juego, Messi salió del campo de juego por lesión en el segundo tiempo.

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