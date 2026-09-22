Líos en Inglaterra: gran figura no aceptó la convocatoria de Thomas Tuchel por insólita razón

Sorpresa total en el fútbol inglés, luego de darse a conocer las bajas de última hora que tendrá la selección nacional para afrontar los próximos tres encuentros de la Liga de Naciones, que corresponden a la fecha FIFA de septiembre y octubre.

La federación inglesa de fútbol (FA, por sus siglas en inglés) confirmó este lunes la baja de los cinco futbolistas por “diferentes lesiones”, como lo son principalmente Marcus Rashford del Manchester United y Declan Rice del Arsenal.

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A ellos se suman, el lateral del Newcastle Tino Livramento y Kobbie Mainoo del United por lesión, sustituidos respectivamente por James Garner, del Everton, y Morgan Gibbs-White, del Nottingham Forest, que se unirán al resto de la concentración a partir del martes, informó la Federación Inglesa.

Inglaterra jugará contra España en Wembley el próximo sábado 26 de septiembre, en el que será el primer encuentro de la Roja tras proclamarse campeona del mundo. Después, el 29 de septiembre contra la República Checa; el 3 de octubre, contra Croacia y el 6 de octubre repetirá frente a los checos.

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Gran figura no aceptó la convocatoria de Thomas Tuchel

Cole Palmer regresaba a la convocatoria de Inglaterra después de que no fuera convocado para el Mundial de fútbol, una decisión que le costó muchas críticas al seleccionador Thomas Tuchel. Ahora bien, el mediocampista del Chelsea finalmente no se unirá al equipo.

Según reveló The Telegraph, Palmer decidió no aceptar la citación e su Selección, debido a que planea darle prioridad a su estado físico, luego de haber sufrido un golpe el fin de semana durante el partido frente al Brentford.

Si bien todo parece claro, la situación del volante pone todavía más en duda su relación con el entrenador Tuchel, debido a que, por tiempos, todo daba para que el jugador acudiera a la concentración y terminara de recuperse allí. Aspecto que decidió no aceptar y contrario a ello quedarse con su club en Londres.

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