Familia de joven barranquillero fallecido en Texas pide ayuda para repatriar su cuerpo

La familia de Joseph Rico, un joven barranquillero de 21 años que murió en un hospital de Texas después de intentar cruzar la frontera entre México y Estados Unidos, atraviesa ahora una carrera contra el tiempo para reunir los recursos que permitan repatriar su cuerpo y darle sepultura en Barranquilla.

Así lo contó Pedro Arturo Rico, tío del joven, quien relató en conversación con Caracol Radio que Joseph trabajaba en un local dedicado a la reparación y venta de celulares, ubicado en el sector de la calle 72 con carrera 63. Según explicó, un amigo lo habría convencido de emprender el viaje con la intención de buscar un mejor futuro.

De acuerdo con el relato familiar, Joseph salió de Colombia el 18 de agosto rumbo a México. A sus padres les habría dicho que viajaba de paseo porque un amigo lo había invitado. La familia conoció posteriormente que el joven había emprendido el camino hacia Estados Unidos, luego de que uno de los muchachos que viajaba con él utilizara el celular de Joseph para comunicarse con su novia.

“Él le dijo a los papás que iba de paseo, que un amigo lo había invitado. Después nos enteramos porque uno de los que estaba emigrando con él le había prestado el celular y él llamó de ahí. Entonces comentó que se había desmayado en mitad del desierto, que ya habían llegado a Texas”, mencionó el tío.

Fue durante esa comunicación cuando sus familiares conocieron la situación en la que se encontraba. Según Pedro Arturo Rico, Joseph se desmayó en medio del desierto cuando el grupo ya había llegado a Texas. El joven habría sufrido un episodio de pánico, comenzó a gritar y posteriormente perdió el conocimiento. Aunque volvió a reaccionar y logró ponerse de pie, nuevamente se desplomó.

Los demás integrantes del grupo lo dejaron en el lugar hasta que llegaron las autoridades migratorias. Posteriormente, Joseph fue trasladado en helicóptero a un hospital de Texas, donde fue ingresado a una unidad de cuidados intensivos.

La familia recibió información sobre su estado de salud a través de personas que lograron establecer comunicación con quienes acompañaban al joven. Además, el Consulado de Colombia en Houston mantuvo contacto permanente con sus familiares y, según contó su tío, les entregó información sobre la evolución de su estado de salud.

Sin embargo, pese a la atención médica recibida, Joseph falleció después de sufrir un infarto, según relató su tío. Para sus familiares comenzó entonces otra difícil etapa: conseguir los recursos necesarios para trasladar el cuerpo desde Estados Unidos hasta Barranquilla.

La familia busca reunir el dinero

Pedro Arturo Rico explicó que la familia es de bajos recursos y que los costos de repatriación representan una suma que no pueden asumir por cuenta propia.

Según las cotizaciones que han recibido, algunas funerarias en Estados Unidos les han informado valores de entre 9.000 y 12.000 dólares para realizar el traslado. En Colombia, además, la familia calcula otros gastos relacionados con los servicios funerarios.

Ante esta situación, familiares, vecinos, conocidos, compañeros de estudio y profesores de Joseph se han unido a través de las redes sociales para intentar reunir el dinero que hace falta.

El tío del joven hizo un llamado a quienes puedan contribuir económicamente para que Joseph pueda regresar a su ciudad natal y recibir sepultura junto a su familia.

“Nos colabore de caridad para poder repatriarlo y darle una cristiana sepultura aquí en Barranquilla, Colombia”, expresó Pedro Arturo Rico durante la entrevista.

La familia también aclaró que el Consulado de Colombia en Houston ha brindado acompañamiento y seguimiento al caso, pero que los gastos de repatriación deben ser asumidos por los familiares.

Mientras avanzan las gestiones, el cuerpo de Joseph permanece bajo custodia de una funeraria en Texas. Sus familiares esperan conseguir los recursos necesarios para completar el proceso y poder despedir al joven en Barranquilla.

Joseph tenía 21 años. Su familia ahora concentra sus esfuerzos en lograr que pueda regresar a casa.