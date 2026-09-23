Estos sectores del Atlántico tendrán cortes de energía este miércoles 23 de septiembre

Varios sectores de Barranquilla y otros puntos del Atlántico tendrán interrupciones programadas del servicio de energía este miércoles 23 de septiembre, debido a trabajos de mantenimiento preventivo.

Los cortes se concentrarán principalmente en el barrio Chiquinquirá, donde las labores se extenderán entre las 7:30 a. m. y las 5:20 p. m., entre las calles 37 y 45 y las carreras 22 y 26B. También habrá maniobras en Alfonso López y Montes durante las primeras horas de la mañana y al finalizar la jornada.

En el corregimiento de Cascajal y sectores ubicados sobre la vía a Sabanalarga, el servicio será suspendido entre las 7:55 a. m. y las 4:00 p. m. para realizar el cambio de un poste. Mientras tanto, en Puerto Colombia se adelantarán trabajos menores en el barrio La Rosita, específicamente en la calle 2 con carrera 3, entre las 8:05 a. m. y las 5:55 p. m.

Los trabajos hacen parte de las labores de mantenimiento preventivo de la empresa de energía. Ante las altas temperaturas y el aumento de la demanda, la compañía también pidió a los usuarios residenciales, comerciales e industriales hacer un uso racional y eficiente del servicio.