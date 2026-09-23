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23 sep 2026 Actualizado 01:28

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Barranquilla

Estos sectores del Atlántico tendrán cortes de energía este miércoles 23 de septiembre

En Barranquilla, los cortes se concentrarán principalmente en el barrio Chiquinquirá.

Barrios sin luz en Barranquilla. Foto: Air-e Intervenida.

Barrios sin luz en Barranquilla. Foto: Air-e Intervenida.

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Varios sectores de Barranquilla y otros puntos del Atlántico tendrán interrupciones programadas del servicio de energía este miércoles 23 de septiembre, debido a trabajos de mantenimiento preventivo.

Los cortes se concentrarán principalmente en el barrio Chiquinquirá, donde las labores se extenderán entre las 7:30 a. m. y las 5:20 p. m., entre las calles 37 y 45 y las carreras 22 y 26B. También habrá maniobras en Alfonso López y Montes durante las primeras horas de la mañana y al finalizar la jornada.

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En el corregimiento de Cascajal y sectores ubicados sobre la vía a Sabanalarga, el servicio será suspendido entre las 7:55 a. m. y las 4:00 p. m. para realizar el cambio de un poste. Mientras tanto, en Puerto Colombia se adelantarán trabajos menores en el barrio La Rosita, específicamente en la calle 2 con carrera 3, entre las 8:05 a. m. y las 5:55 p. m.

Los trabajos hacen parte de las labores de mantenimiento preventivo de la empresa de energía. Ante las altas temperaturas y el aumento de la demanda, la compañía también pidió a los usuarios residenciales, comerciales e industriales hacer un uso racional y eficiente del servicio.

Jesús Uribe

Jesús Uribe

Comunicador social y periodista, egresado de la Universidad Autónoma del Caribe, narrador de fútbol....

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