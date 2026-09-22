Abelardo de la Espriella pidió a la presidenta de Costa Rica eliminar la visa a colombianos

El presidente Abelardo De la Espriella solicitó a su homóloga de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, que ese país elimine el visado como requisito para que los colombianos puedan ingresar a ese territorio.

La solicitud se hizo en medio del encuentro bilateral realizado en las instalaciones del Batallón Paraíso, en Barranquilla.

“Espero que esta visita abra nuevas oportunidades para nuestros empresarios, nuestros trabajadores y nuestros empresarios. También abordamos un asunto importante para nuestro país y para los colombianos, la movilidad entre las dos naciones. Le solicité a la señora Presidente estudiar la posibilidad de avanzar hacia condiciones de reciprocidad migratoria en materia de visado para nuestros ciudadanos”, manifestó el mandatario de los colombianos.

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Actualmente, Colombia no les exige visado a los costarricenses, pero Costa Rica sí exige visado a los colombianos.

“Yo entiendo que en otros gobiernos eso era necesario, pero en este que vamos a compartir información e inteligencia, créame que no voy a dejar que se le pase la basura para Costa Rica, no se preocupe”, dijo el presidente.