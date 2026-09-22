Fuerza de Despliegue Rápido N.° 9 del Ejército Nacional, obtuvo resultados operacionales

Ejército Nacional continúa la ofensiva contra el grupo armado organizado Clan del Golfo, en Bolívar

En la vereda Sinaí, municipio de San Martín de Loba, tropas del Batallón de Despliegue Rápido N.° 27 lograron ubicar y destruir un campamento con capacidad para aproximadamente 40 integrantes de la Subestructura Edwin José Sierra Regino, del Clan del Golfo.

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Durante la operación fueron incautados 11 equipos de campaña, 14 cintelas, 12 uniformes camuflados, 2 brazaletes de identificación, un bolso de asalto, material de comunicaciones y abundante material de sanidad.

De igual manera, en la vereda Minguillo, municipio de Montecristo, tropas del Batallón de Acción Directa Especializado N.° 9 lograron el sometimiento a la justicia de un integrante de la Subestructura Manuel Alexánder Ariza.

En esta acción se incautaron un arma larga, munición de diferentes calibres, cinco proveedores para fusil AK-47, un chaleco multipropósito y 5 equipos de campaña con material de intendencia.

Estas operaciones contaron con la participación de inteligencia militar, el Batallón de Movilidad y Maniobra N.° 1 y el Comando Aéreo de Combate N.° 3, de la Fuerza Aérea Colombiana.